"Hace un año nos ganaron por 30 aquí..."

A pocas horas del partido que puede ser decisivo para volver a las semifinales de la Liga después de seis temporadas, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para hablar del partido y de la actualidad del club malagueño.

"Sería algo fantástico que ocurriera, pero enfrente vamos a tener un grandísimo rival. Pudimos superarle y nos da mucha confianza, pero tenemos muchísimo respeto. Conocemos todos las grandes temporadas que hicieron, el año pasado nos gana aquí por 30 puntos. Hemos dado un gran paso adelante. Queremos ganar, vamos a tener otro público. Va a ser un partido diferente al de La Laguna, pero tenemos otra gran batalla", decía Rodríguez sobre el partido.

"Suscribo todo lo que dijo Ibon", afirmaba Rodríguez acerca del "fin de semana de mierda" que se vivió en la BCL: "Aquella Final Four llegó en un momento a nivel deportivo no óptimo, tuvimos que meter en rotación a dos jugadores que venían de lesiones. Aunque parezca una tontería, el pabellón en el que jugamos la Final Four no es el Carpena al que estamos acostumbrados, había cambiado. El hecho de jugar en casa, que parecía una ventaja, no lo fue porque tuvimos que ir a un hotel y no cada uno en su casa. Hubo una serie de circunstancias, añadido al hecho de que ser en Málaga hacia pensar a todo el mundo, después de la temporada que llevábamos, que la final era Tenerife-Unicaja. Y no pasó. ¿Por qué? Por muchísimas razones y hay que tener la humildad para aprender y para prepararte para cuando se presente una ocasión parecida. Después del varapalo tremendo, que fue para todos durísimo, se ha levantado, se ganó a Tenerife y Bilbao, se terminó hasta el último día peleando el cuarto puesto. Ahora estamos a nivel muy alto física y mentalmente. Hay mucho labor de su cuerpo técnico, del preparador físico, de fisios... Es algo que nos servirá para el futuro. Debemos tener la humildad de reconocer que no estuvimos bien y aprender para en el futuro hacerlo mejor".

"Sabes enfrente a quién tenemos. Este partido ya lo han jugado muchas veces, están seguro dolidos y heridos, estarán mejor físicamente, juegan de memoria. Enfrente estará un equipo con mucha confianza, que ganó con solvencia. Es un duelo apasionante, queremos seguir haciendo las cosas bien. Pero siempre mucha humildad y respeto, hay jugadores con carácter y orgullo y seguro que quieren seguir peleando por el play off", resumía Rodríguez sobre cómo piensa que será el partido: "Ellos tienen muchos recursos, el otro día estuvimos muy bien defensivamente tapando esa vía de creación que ellos tienen con el pick and roll y seguro que habrán preparado el partido buscando soluciones. También podemos preparar otras cosas e intentar sorprenderlos a ellos. Es la grandeza de este deporte. La clasificación se decide ganando partidos. Puedes haber dos o tres partidos".

Play off

"El Madrid sigue de dulce después de la pelea, que desde entonces no volvió a perder. Me alegro especialmente por Chus, que fue ayudante nuestro aquí y aparte de gran entrenador es una excelente persona. Me alegro de todo lo bueno que le pasó. El Barça-Valencia se decanta por el gran partido de Mirotic. Lo más sorprendente es el Joventut, el Baskonia ha encontrado su bestia negra. Segundo en Liga, 33 de 34 jornadas en play off de Euroliga... En los momentos importantes falló ante el Joventut en Copa y Liga. Planteó un partido excepcional Carles Duran", decía sobre cómo está viendo las eliminatorias Rodríguez.