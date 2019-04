El Breogán no contará ante el Unicaja este domingo con su torre, Henk Norel, como apenas ha podido disponer de ella durante el grueso de la temporada. El equipo gallego apostó por un cupo de calidad, que se había salido la temporada anterior y que parecía en madurez. Pero el físico le ha penalizado y el club gallego asume que ya no volverá a tenerle esta temporada.

El preparador del Breogán, Tito Díaz, indicó que el jugador está de nuevo fuera de la dinámica de equipo tras haber pasado una revisión médica. "Probablemente, hasta la próxima temporada no formará parte de la plantilla. Quiere recuperarse bien y tiene que recuperarse bien. Está trabajando con el equipo, pero al margen", señaló sobre la situación del jugador.El pívot reapareció en la jornada 24, el pasado 24 de marzo, ante el Montakit Fuenlabrada, pero evidenció que necesita más tiempo para competir en condiciones Norel, uno de los más valorados de la temporada pasada en la ACB, tuvo que someterse en septiembre a una artroscopia para solucionar sus molestias en la rodilla.En uno de los primeros entrenamientos de la pretemporada sufrió un golpe fuerte en un rebote y se resintió de los problemas que ya había presentado en la articulación afectada.Tras pasar una primera revisión médica en Vitoria, surgieron dos opciones: un tratamiento conservador con infiltración o una artroscopia para limpiarle dos bolsas de grasa que le debilitaban la rodilla.Primero se optó por la infiltración, aunque el club gallego ya era consciente de que si la rodilla no respondía tendría que someterse a una artroscopia que le mantuvo seis meses de baja. Tras su debut ante el Fuenlabrada, no ha vuelto a tener protagonismo en la cancha y es probable que no pueda ayudar al equipo a luchar por la permanencia en lo que resta de Liga.