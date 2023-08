Daniel Hierrezuelo se corta la coleta en el España-EEUU

El partido vivido en el Martín Carpena entre España y Estados Unidos tuvo una vertiente muy emotiva para un malagueño ilustre. Daniel Hierrezuelo Navas (Málaga, 1970) dirigió su último partido antes de retirarse del arbitraje profesional, que ha desempeñado en los últimos casi 30 años, en los que ha vivido el grueso de ellos en la superélite del baloncesto. En su carrera, multitud de hitos. Finales de Copa, de ACB, de Eurocup, Final Four de Euroliga, Mundial sub 19... El cisma entre FIBA y Euroliga propició que no pudiera cumplir el sueño de dirigir en los Juegos Olímpicos. Pero el resto de lo que se puede conseguir siendo árbitro en este deporte lo hizo Hierrezuelo.

Un mes atrás se conoció que sería director de arbitraje de Euroliga. Le llegó un tren que no podía dejar escapar. Con 53 años que cumplirá en septiembre aún se sentía capacitado para seguir dirigiendo los mejores partidos de Europa, pero difícil encontrar un cargo más sugerente ya en el crepúsculo de su carrera. Su carisma y ascendencia sobre sus compañeros además de su más de dos décadas pitando partidos internacionales propiciaron que desde la mejor competición continental se apostará por la figura del malagueño para ser el jefe de los árbitros.

Una vez conocida su decisión, pues, su último encuentro oficial fue su participación en la final de la ACB entre Barcelona y Real Madrid. Pero la Federación Española quiso tener un detalle con su trayectoria y darle la opción de despedirse con un partido en casa de la dimensión del duelo entre España y Estados Unidos en Málaga. Un reconocimiento y un gesto para con la trayectoria de uno de los mejores colegiados de la historia del baloncesto español. Hubo un reconocimiento público para su labor durante todos estos años gracias al detalle del presidente de la Federación presidida por Jorge Garbajosa. Un gran sabor de boca para una carrera tremenda en el mundo del arbitraje y un emotivo reconocimiento en el descanso con la ovación de todo el Carpena a su figura.