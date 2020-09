El comienzo de temporada del Unicaja no ha sido edificante. Se suma a una pretemporada poco halagüeña que ha creado un caldo de cultivo raro. Un sector importante de la afición ha lamentado el precio de las entradas para el primer partido de la Eurocup. El evidentísimo problema en el juego interior que ya se preveía cuando se confeccionó una plantilla desequilibrada ha saltado pronto a la vista propia y de los rivales. Hay problemas de creación de juego cuando los rivales suben el nivel físico. Y el MoraBanc Andorra (12:30 horas, Movistar Deportes 1) no es precisamente un contrario cómodo. El viernes perdió por 15 puntos en Valencia, pero dominaba en el tercer cuarto y tuvo tramos en los que sacó de la pista por físico a todo un rival de Euroliga. A eso debe enfrentarse el Unicaja este mediodía de domingo en la bombonera de Andorra, no sólo a un rival. Se necesita una victoria cuanto antes para cambiar el ambiente plomizo que hay.

La pista andorrana suele ser complicada para los rivales, aunque el Unicaja no escapó mal el año pasado. Se relativiza el factor cancha sin público y hay menos factores externos, todo está en la pista. Es un momento de la temporada todavía incipiente, es lógico que haya que hacer ajustes. Pero había coincidencia en el análisis que se hizo desde el Unicaja en que unas de las fortalezas del equipo debía ser el conocimiento mutuo de la plantilla después de que sólo hubiera un fichaje, Tim Abromaitis. No ha carburado ni en pretemporada ni en los dos primeros partidos, en los que ha amagado con dos primeros tiempos buenos, diluyéndose después cuando el rival realizaba ajustes tras el descanso.

El MoraBanc presenta también la continuidad de un bloque, la de un club serio instalado en la zona media-alta de la ACB, jugando en la Eurocup y pisando play off y Copa con bastante asiduidad. Uno de los técnicos españoles interesantes de la nueva ola, Ibon Navarro, es quien lleva las riendas una temporada más. Ha reclutado a dos cupos interesantes como Oriol Paulí y Sergi García. Mantiene a Llovet, Jelínek, Hannah, el muy interesante Tyson Pérez y Senglin y ha añadido músculo con Tunde, que ya jugó la fase final de Valencia, Dime y Kloof.

Antes de que empiece el carrusel europeo, si es que se puede desarrollar con cierta normalidad por el rebrote de la pandemia, colocarse con un 0-3 adverso empezaría a ser ya peligroso con vistas al primer objetivo, la Copa. Por delante hay un calendario complicados. En las próximas jornadas se juega con Manresa, teórico asequible, Valencia, Gran Canaria y Tenerife. Si no se crece como equipo, las derrotas puede caer con facilidad. Así que cuanto menos se gane más importante será cada partido y más presión habrá. Sin público, tras un viaje largo a tierras catalanas para coger un autobús después a Andorra, el Unicaja afronta un partido con bastantes complicaciones.