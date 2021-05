Mono de faena (18:00)

Con las tribulaciones por el Covid-19, dilatando una semana el final de la temporada regular, la temporada ACB va viendo su fin. El Unicaja, coronavirus mediante, afronta un exigente tramo de cinco partidos en 15 días, el clásico ritmo de dos partidos por semana en época de competición europea. Y el UCAM Murcia es el primer rival en este sprint final en el que el Unicaja está bien colocado para meterse en las eliminatorias, pero necesita al menos tres victoria y hay duelos pendientes con Baskonia y Real Madrid.

El UCAM Murcia parece el prototipo de equipo incómodo y que al Unicaja se le debería atragantar por sus cualidades. Agresivo, físico, incómodo, dañino en el rebote, duro... Paradójicamente, el cuadro malagueño completó uno de los mejores partidos de la temporada por continuidad en el encuentro de ida, en el que venció por 102-81 y ofreció una grata imagen. Estaba entonces inmerso el Unicaja en una racha de seis victorias seguidas, con más confianza y más rodado. Parece que se hablara de otra temporada.

Los locales apuran sus opciones de estar en el play off. Se habían acercado a la zona de eliminatorias, pero perdieron sus dos partidos de la pasada semana, por 66-80 contra el Valencia Basket y por 91-81 en la cancha del Gran Canaria, justo después de haber enlazado cuatro triunfos consecutivos. Están a dos victorias (13-19) del octavo, que es precisamente el conjunto malagueño (15-16), del noveno, que es el Herbalife Gran Canaria (15-17), y del décimo, lugar que ocupa el Baxi Manresa (15-19). Undécimo es el Casademont, con 14-20, y duodécimo el MoraBanc Andorra, con 13-18. Una derrota prácticamente le descarta, porque tendría además el average perdido con el cuadro malagueño.

Para este compromiso Sito Alonso podría recuperar al base Conner Frankamp, al alero Peter Jok y al ala pívot David DiLeo, quienes llevan tiempo lesionados, aunque sus puestos fueron cubiertos por jugadores a los que se fichó como Isaiah Taylor, Kostas Vasileiadis y James Webb, quienes están rindiendo a buen nivel, por lo que el técnico tendría que decidir sus apuestas para este y los siguientes encuentros. Están los cambios abiertos hasta este mediodía. Además, el escolta Jordan Davis y el alero DJ Strawberry estarán más rodados tras haber superado la covid y el ala pívot Rinalds Malmanis ha recibido el alta esta semana después de pasar también el coronavirus.

En el Unicaja no hay noticias positivas en la enfermería. Siguen de baja Gal Mekel y Yannick Nzosa, cuyas recuperaciones se están dilatando más de lo que se esperaba. El israelí tiene molestias en la rodilla que no se van y no quiere arriesgar. A Nzosa se le lleva con tiento porque el pubis es una zona delicada y más en un adolescente de 17 años. También está fuera Carlos Suárez, con sus problemas recurentes de gemelo. Falta ver si podrán echar un cable de aquí al final de temporada o hay que tirar con lo que hay.

Partido complicado y exigente en Murcia, con un premio suculento. El play off estaría muy cerca si se consigue la victoria en tierras pimentoneras.