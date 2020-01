El Unicaja se mueve en un terreno movedizo, entre la ilusión, porque parece factible hacer algo sonoro esta temporada, vía Copa o Eurocup, y la intranquilidad por ver una inconsistencia que se refleja, sobre todo, en la ACB. Ha jugado contra los cuatro últimos clasificados en las cuatro últimas salidas, con un balance de 2-2 y sólo un partido con autoridad, en Sevilla. Dos derrotas duras en Murcia y Madrid y una victoria que, en condiciones normales, cae pocas veces en Fuenlabrada.

Pero estamos en Europa, en el foco más importante, hay que recordarlo, porque es el que da vía de acceso a la Euroliga, en el que hay un tesoro más grande. Y ahí el Unicaja ha tenido una trayectoria más solvente. Nadie ha ganado en el Carpena tras seis partidos y se han rascado los partidos necesarios fuera de casa para acabar líderes la primera fase y marchar en cabeza hasta el ecuador, ahora con el Tofas por encima tras liquidar ayer con claridad al Joventut, en el Top 16.

El Unicaja tiene la oportunidad de eliminar hoy al MoraBanc Andorra (20:45 horas), en un partido en el que se recordará a Robert Archibald y Kobe Bryant, y de acercarse a los cuartos de final. No será sencillo. El equipo del Principado es duro, ha tenido opciones en cada una de sus derrotas y perdió por un margen recuperable en los tres partidos en los que cayó. Es su última carta ganar hoy en el Carpena y no hay que subestimarles. Vienen de ganar en Vitoria, que no tiene el mismo valor habitual pero tampoco es sencillo, y el año pasado fueron semifinalistas de la competición.

El encuentro de la semana pasada, igual también puede ser un anticipo de las semifinales de Copa, avisa de que el MoraBanc es un rival de nivel similar al del Unicaja, así son sus cifras en la ACB. Con una plantilla profunda, buen nivel físico y buenos porcentajes en triples (40% durante toda la competición) enfrente, el Unicaja debe ofrecer una buena versión para someter a los andorranos.

Empiezan a llegar partidos trascendentes de verdad. No sólo para conseguir el pase a cuartos, sino también para amasar el mejor balance posible pensando en grande, en llegar lejos y tener siempre el factor cancha hasta la instancia más avanzada posible. Hay mucha igualdad en toda la competición, nadie ganó los tres partidos sin error y un 5-1 puede ser un salvoconducto a tener siempre el factor cancha a favor. Técnico y jugadores piden el mejor ambiente posible y unir fuerzas. No fue la mejor campaña el partido de Madrid, pero esta es otra historia. Las pitadas a Casimiro en las presentaciones van creciendo en intensidad, pero viene un momento de sumar en un mes capital para el futuro a corto y largo plazo del Unicaja. Son los que están. Y hay mucho en juego, desde esta noche ante el MoraBanc Andorra.