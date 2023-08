Horario y dónde ver en TV el España-Estados Unidos, Torneo Centenario FEB en Málaga

Más espectacular guinda al Torneo del Centenario FEB es imposible: el Palacio de los Deportes Martín Carpena de Málaga la degustará este domingo (21:30, La 1), un España-Estados Unidos, el duelo entre los dos primeros equipos del baloncesto internacional y a escasos días del inicio de la Copa del Mundo. Si las dos primeras jornadas del torneo, con Eslovenia como rival de España y Estados Unidos, ya han sido extraordinarias, la tercera promete serlo aún más.





No en vano las dos selecciones han protagonizado en la última década y media duelos para la historia. Como las finales olímpicas de 2008 y 2012, en las que la medalla de oro estuvo ‘bailando’ hasta los últimos minutos. La rivalidad entre España y Estados Unidos, además, ha subido en intensidad desde que meses atrás la Selección desbancó a los estadounidenses del nº1 del ranking mundial de la FIBA.





Tras el partido de este domingo, a la Selección le quedarán ya sólo dos partidos de preparación más, que disputará la próxima semana en Granada contra Canadá (jueves 17) y República Dominicana (sábado 19) antes de poner rumbo hacia tierras asiáticas, en las que el seleccionador, Sergio Scariolo, confirmó tras el partido contra Eslovenia que Alberto Díaz y Juan Núñez formarán la pareja de bases del equipo.



Scariolo: "Son los mejores"





El seleccionador español, Sergio Scariolo, afronta el partido “como una etapa más en nuestra preparación, sin más, aparte de que es el rival más fuerte del mundo”, y valora que “por cantidad de talento, Estados Unidos puede hacer cinco equipos perfectamente capacitados para ganar la medalla de oro. Éste está lleno de estrellas de primerísimo nivel, quizás entre el público menos entendido aún no tienen ese estatus de superestrellas porque no todo el mundo sigue la NBA como la seguimos quienes lo hacemos profesionalmente o los que hemos estado dentro”. Pero lógicamente no renuncia ni mucho menos a competir: “Porque es cierto también de que a pesar de que todos los años pueden tener un equipo para ganar de 30 a cualquier rival, no siempre lo han conseguido, así que a veces se encuentra margen para competir con ellos”.





Abrines: “Un partido para seguir mejorando”





Para Alex Abrines, es un partido “para seguir mejorando, evidentemente ante un rival como todo el mundo piensa que es el favorito, y con ganas de hacer las cosas bien otra vez”. Y prevé “un partido muy duro, muy físico, es un equipo joven que juega a un alto nivel, corriendo mucho, y la diferencia entre el ‘uno’ y el ‘cinco’ no es muchas, así que habrá que atacar de manera diferente”.



“Nuestra fuerza está en el juego de equipo –ha añadido-, en hacer un juego quizás no espectacular, pero moviendo el balón, haciendo trabajar a la defensa, al final defender durante 24 segundos es muy difícil, buscando siempre al hombre abierto y la mejor opción”.





4 victorias y 2 finales olímpicas memorables





Sólo 4 victorias de España se han dado en los 31 partidos del historial de enfrentamientos entre ambas selecciones; la última de ellas, en el Mundial de 2022 en Indianapolis, en el partido por la quinta plaza. Pero memorables son las dos grandes finales olímpicas de este siglo –en 2008 en Pekín y 2012 en Londres-, en las que la Selección tuvo contra las cuerdas a la constelación NBA. El último precedente data también del torneo olímpico, el celebrado en Tokio hace dos veranos, en el que España cayó en cuartos de final pese a los 38 puntos de Ricky Rubio, récord de anotación de España en su historia en los Juegos.

Fecha y horario

El España-Estados Unidos, último partido del Torneo del Centenario FEB, se celebrará este domingo 13 de agosto a las 21:30 horas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de La1 de TVE y también por RTVE Play.