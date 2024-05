Horario y cómo ver en TV el Baxi Manresa - Unicaja, segundo partido del play off ACB

Que Manresa es una cancha difícil es un mantra repetido continuamente en el baloncesto español. El manresano es un club histórico que siempre se ha hecho fuerte ante su afición, un factor que conoce a la perfección el vestuario malagueño y sobre todo Ibon Navarro que lo ha destacado en la previa: "La gente aprieta mucho y el equipo se siente siempre con ese plus de energía en casa que les hace más peligrosos todavía" del partido que se juega este martes en el Bages.

Muchos equipos lo han pasado mal en el Nou Congost y el Unicaja a lo largo de la historia no ha sido una excepción. El balance general de los enfrentamientos de los malagueños en tierras catalanas es de 20 victorias y 23 derrotas en 43 visitas.

Hay que destacar también que la igualdad en los últimos enfrentamientos en el Nou Congost entre el Unicaja y BAXI Manresa es un hecho. Así, en los últimos 10 partidos disputados en el pabellón manresano ambos equipos se han repartido las victorias por igual, 5 para cada uno desde la temporada 2016-17. Eso sí, las dos últimas visitas al BAXI Manresa con esta plantilla de Ibon Navarro se resolvieron con victoria del Unicaja, la pasada temporada por 94 a 98 y en la actual por 77 a 88.

Eso sí, esta aparente igualdad, si nos detenemos en partidos de eliminatorias en Manresa, cambia y el balance toma color rojo. Hasta 4 cruces directos en diferentes competiciones y situaciones han vivido BAXI Manresa y Unicaja, con un balance de 3 victorias malagueñas y 5 manresanas en los partidos en el Nou Congost.

Eliminatorias muy disputadas

La primera vez que se cruzaron en eliminatoria estos dos equipos fue en la temporada 1987-88, cuando el entonces Caja de Ronda superó al TDK Manresa en el Playoff de permanencia en la ACB. En una eliminatoria de infarto, el conjunto malagueño perdió los dos primeros partidos en Manresa. Contra todo pronóstico el Caja de Ronda ganó los dos siguientes encuentros en Ciudad Jardín y remató la permanencia malagueña en la élite imponiéndose en el quinto partido en el Nou Congost por un ajustadísimo 110-112.

Hasta la temporada 1993-94 no se vieron de nuevo estos equipos en eliminatoria directa, y curiosamente lo hicieron primero en Copa y después en los octavos de final del Play off acb. En la 2ª ronda de la Fase Previa de la Copa del Rey, que se jugaba a doble partido teniendo en cuenta la diferencia de puntos, la eliminatoria cayó del lado malagueño. El Unicaja Polti ganó ambos encuentros, aunque eso sí, lo hizo por resultados ajustados. En el Pabellón de Ciudad Jardín por 69 a 67 y en el Nou Congost por 71 a 74. Los manresanos se tomaron la venganza en el Play off liguero y en el primer cruce de octavos superaron al conjunto andaluz por 2 a 0, 58 a 60 en Málaga y 66 a 65 en Manresa. La igualdad en todos los resultados de esta temporada entre ambos equipos hablan de la rivalidad que había en la época.

Esa rivalidad tendría su máximo exponente en las dos siguientes temporadas, en el Playoff liguero en ambas ocasiones. En la histórica 94-95, el Unicaja superó en semifinales al TDK Manresa por un contundente 3 a 0, sellando el Unicaja su pase a la final en el Nou Congost con un claro 72 a 89. Esta ha sido la mayor victoria malagueña en Manresa en partido eliminatorio. Los del Congost se tomaron la revancha la temporada siguiente. En el Playoff de cuartos de final de 1995-96 TDK Manresa se impuso al Unicaja en una eliminatoria al mejor de 3 partidos por 2 a 1. Los catalanes consiguieron levantar el 1 a 0 inicial malagueño, ganando en el segundo partido por 106 a 100 tras dos prórrogas y en el tercer y definitivo partido en Málaga por 82 a 98, la que es la mayor victoria manresana en la historia en el campo del Unicaja.

El último cruce, ya con Ibon Navarro en el banquillo malagueño

Tuvieron que pasar 26 años para que el Unicaja se cruzara de nuevo en un Play off eliminatorio con el conjunto manresano. Esta vez con la novedad de hacerlo en competición europea, en los cuartos de final de la Basketball Champions League. El BAXI Manresa venció en el cruce al Unicaja por 2 a 0, consiguiendo por primera vez su pase a una Final Four europea en el Martín Carpena tras ganar por un ajustadísimo 89 a 91.

Aquella fue la primera eliminatoria que disputó Ibon Navarro en el banquillo malagueño, un mal sabor que con el paso de las temporadas se ha ido cambiando a sensación dulce en el paladar. A partir de la temporada siguiente, la 2022-23, el Unicaja de Ibon Navarro ha disputado 21 partidos teniendo en cuenta eliminatorias a partido único (Copas y Final Four BCL) o Playoff. El técnico vitoriano ha conseguido en estos encuentros un balance de 14 a 7, alcanzando 2 títulos, Copa 2023 y BCL 2024, además de las semifinales de la Liga Endesa 2023 y de la BCL 2023.

Fecha y horario

El partido entre el Baxi Manresa y el Unicaja, segundo de la serie de cuartos de final del play off de ACB 2022/24, se celebra este martes 21 de mayo a partir de las 20:30 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se podrá ver a través de Movistar Deportes (Dial 63) de la plataforma de pago.