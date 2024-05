Pedro Martínez: "Nuestra temporada merece, como poco, un tercer partido ante el Unicaja"

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, habló en la víspera del segundo partido de cuartos de final de la Liga Endesa en la serie que enfrenta al cuadro catalán con el Unicaja. Exigió bastante el equipo de Bages en el primer partido al cuadro de Ibon Navarro, pero los malagueños consiguieron acabar por delante en el marcador. Ha vencido en los tres partidos jugados esta temporada el Unicaja, pero eso no garantiza hacerlo en un cuarto.

"Tenemos que pensar en positivo y dar nuestro máximo, hasta donde lleguemos. Si ganamos, fantástico. La temporada que hemos hecho se merece como mínimo un tercer partido, pero si dando nuestro máximo no lo conseguimos tenemos que asumirlo y mirar hacia delante, no quedará otra", decía al referirse al partido Martínez, que incidía en que el hecho de dominar por muchos puntos no garantiza vencer a un equipo que regula tanto como el Unicaja: "Hemos de saber que una diferencia importante no es suficiente porque tienen mucha calidad; están en una dinámica muy buena y con mucha confianza, debemos ser sólidos y no perder balones, tener rebote defensivo; hay que hacer las cosas bien hechas el mayor tiempo posible y estar bien en los buenos y malos momentos".

“El Unicaja te exige muchísimo en ataque y en defensa, y debemos hacer un muy buen partido en defensa y en ataque; el otro día nos faltó un poco; debemos pensar en hacer las cosas bien de entrada y ya después ir gestionando el partido según transcurra", afirmaba Martínez.

El Unicaja y el BAXI Manresa son dos clásicos de la Liga Endesa que saben lo que es cruzarse en diferentes eliminatorias, con distintos formatos y con mucha tensión. Este martes en el Nou Congost se vivirá un nuevo episodio de una rivalidad que no es habitual, pero que cuando se da, se vive al máximo en cada uno de los equipos. El Unicaja parte con ventaja en el Play off de cuartos de final de la Liga Endesa (1-0) y quiere rematar el pase a semifinales en el Nou Congost. La historia dice que será complicadísimo, tan sólo 3 victorias malagueñas en 8 partidos de eliminatorias en el pabellón manresano.