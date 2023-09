Horario y dónde ver en TV el Unicaja - Valencia Basket

Continúa la maratón de partidos en el arranque de la Liga Endesa con la visita de un histórico al Martín Carpena este sábado: el Valencia Basket. Será un duelo de máximo nivel que llega en los primeros compases de la competición y que medirá a dos equipos que se conocen muy bien. De hecho, se trata del enfrentamiento número 100 entre ambos conjuntos a lo largo de su historia en las diferentes competiciones que han disputado, una suma en la que el Unicaja ha conseguido la victoria en 45 ocasiones, por 54 de los valencianos. Más concretamente, en la temporada regular de la Liga Endesa, el balance es de 64 encuentros, con 30 victorias y 34 derrotas malagueñas. Sin embargo, en casa el registro es más favorable, con 17 triunfos y 15 derrotas. El último partido entre ambos, sin ir más lejos, se saldó con victoria del Unicaja el curso pasado por 102 a 86.

El equipo entrenado por Álex Mumbrú llega a la cita con un triunfo y una derrota en los dos primeros partidos de Liga Endesa, cayendo en el debut ante el Bàsquet Girona (85-89) y consiguiendo un notable triunfo en la complicada pista del Lenovo Tenerife este miércoles (86-94). El conjunto valenciano, que este curso presenta una plantilla muy remodelada, añade mucha pólvora exterior con el base Stefan Jovic ; el escolta anotador Kassius Robertson; y el alero Semi Ojeleye (ex del Virtus Bolonia pero que aún no ha debutado por problemas físicos). En la zona, han remodelado por completo su juego interior con las incorporaciones del ex del Barça Brandon Davies, Damien Inglis, Nate Reuvers y Boubacar Touré. Ellos son las caras nuevas de una plantilla que ya contaba con el talento y los puntos de Jared Harper y Chris Jones en la dirección, la frescura de Guillem Ferrando, la intendencia en el perímetro de Josep Puerto, la experiencia del veterano Víctor Claver y la intensidad en la zona de Jaime Pradilla.

Fecha y Horario

El Unicaja-Valencia Basket, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa, se jugará este sábado, 30 de septiembre, a las 20:45 horas en el Carpena.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será retransmitido por Movistar Deportes (dial 63) y en Unicaja Baloncesto Radio.