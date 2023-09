Unicaja - Valencia Basket: Orgullo herido (20:45)

Tiene este Unicaja todo el crédito del mundo, se lo ha ganado el equipo de Ibon Navarro, víctima de un arranque juguetón y caprichoso de Liga Endesa, derrota en Zaragoza que dejó un sabor agrio por el cómo. La entropía defensiva y una identidad irreconocible en el Príncipe Felipe invitan a un cambio de chip esta noche ante Valencia Basket en el Carpena (20:45 horas). No es el mejor rival para dar un vuelco a esa imagen, o sí, porque una gran versión ante los taronjas refrendaría que el tropiezo en Zaragoza fue algo puntual, un rival que en Málaga pone, y al que se puede mirar de reojo porque un objetivo, aún largoplacista, es comer en esa misma mesa, aunque el Unicaja está aún adentrado en ese camino. "Hemos malacostumbrado a todos", y con razón reivindicaba el técnico vitoriano ese proceso que ha llevado a los malagueños a tener que disparar las exigencias, habitual en Málaga; tiene que aprender el aficionado del Unicaja a asimilar y canalizar la derrota, paladar que está acostumbrado al caviar y un eco de la temporada pasada que es para la eternidad. Pero es un comportamiento natural, septiembre todavía, ya cogerán los malagueños esa velocidad de crucero en una preparación que ha sido calamitosa, y a veces se obvia.

El nivel de baloncesto parecía sempiterno en los últimos meses, y cualquier amago de duda sería poco inteligente. Orgullo herido en una plantilla que no conocía un contexto similar en los últimos catorce meses, ayuda a valorar una trayectoria que no ha tenido grises. No quita que sea un día para convencer, retomar esa normalidad tan placentera, que el Unicaja sea ese equipo reconocible y lineal en su rendimiento. Podrá entrar Kravish, que sería un paso más en recuperar lo cotidiano, algo imposible en las últimas semanas, y una plantilla que no está en su plenitud física, mientras que la carga de partidos empieza a aumentar. El estadounidense es una pieza importante en el engranaje malagueño, el más regular la temporada pasada, así que sería un extra de inmenso valor; más Sima o unos mundialistas que poco a poco vayan recuperando sus prestaciones. Podría Ibon Navarro tener su rotación al completo por primera vez, castigo del verano que llegaría a su fin, obligado a hacer hasta dos descartes.

Se llegará al centenario en enfrentamiento ante Valencia Basket, renovado este verano, adiós a Chechu Mulero en la dirección deportiva que marca una nueva línea de trabajo, ratificado Álex Mumbrú en el banquillo y una plantilla con más registros a su antecesora. "Hace falta tiempo para jugar como Unicaja y Tenerife", decía esta semana Luis Arbalejo, el nuevo dueño de la parcela deportiva taronja. Pero viene de ganar Valencia en La Laguna, victoria de prestigio y una transformación mental que le añade peligro, perdió en La Fonteta ante Girona en su debut (otro resultado extraño). Rotación muy física, con jugadores de primera fila de Euroliga, caso de Brandon Davies o Semi Ojeleye (será duda hasta última hora), además de apuestas que deberían ser seguras, como Kassius Robertson, Damien Inglis o Stefan Jovic, cerebro de la Serbia subcampeona del mundo y recién fichado desde Zaragoza. López Arostegui es baja segura por lesión, así como Martin Hermannson. Tiene de todo a su disposición Mumbrú, que tendrá que encontrar esa identidad porque ya no están Dubljevic o Van Rossom, el corazón de Valencia Basket en la última década.

Segundo gran cartel seguido en el Carpena, primer Euroliga. El año pasado se hizo pleno ante los valencianos, las dos únicas victorias de esa condición. Puede ser un empujón interesante, contestar a ese bofetón (parafraseando a Ibon Navarro) tras lo del miércoles, y de paso regular un orgullo que quedó ligeramente tocado. Quién dijo dudas.