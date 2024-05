Howard Sant-Roos, el pulpo del UCAM Murcia

El baloncesto cubano vivió épocas mejores en cuanto a selección nacional, en los años 70 del siglo pasado estuvo en Juegos Olímpicos. Ahora produce jugadores de buen nivel, varios de ellos han estado en los últimos años en la Euroliga. Ahí está Jasiel Rivero en el Maccabi, estuvo tiempo atrás en el Panathinaikos Howard Powell Sant-Roos Olano, una de las claves en el juego del UCAM Murcia. El polivalente exterior nacido en 1992 en La Habana fue elegido mejor jugador defensivo de la Basketball Champions League por delante de Alberto Díaz. Es un jugador que condiciona los ataques rivales.

En la eliminatoria ante el Valencia, Sant-Roos ha jugado como base puntualmente y se le cuestionaba a Ibon Navarro si podía ser una de las claves de la eliminatoria. "Es un jugador de mucho tamaño con unas habilidades defensivas muy grandes, es un jugador de Euroliga, en Panathinaikos era un secante de primer nivel. Te incomoda mucho por su talla. No sé si puede jugar mucho tiempo como base. Creo que si tienes a él pero no están Hakanson, Caupain y Radebaugh en el campo tiene que jugar muchos minutos", le definía el técnico vitoriano: "Te incomoda a nivel de tamaño, pero no creo que sea una cuestión que puedas prolongar mucho porque tienes que ir a quintetos más naturales. Una de las principales virtudes, si no la más grande, de Howard es su conocimiento de juego a nivel defensivo. Es muy bueno, muy listo y muy grande".

Tras empezar su carrera a nivel amateur en pequeños equipos de Italia y en filiales de Alemania, en Nymburk estuvo dos años donde propulsó su carrera. Ya entonces jugó alguna temporada en la Summer League. Darussafaka, AEK Atenas y un breve paso por el CSKA interrumpido por la pandemia dio paso a su presencia en el Panathinaikos, donde compartió algunos meses con Kendrick Perry, que estará enfrente desde este martes. Desde ahí, salto al Zaragoza, desde donde firmó por el UCAM Murcia. De familia de baloncesto, con 16 años su madre se lo llevó a Italia y ahí empezó a desarrollarse. Nunca había vestido la camiseta de la selección de Cuba y se la puso en las pasadas ventanas de febrero, justo para ganar a Estados Unidos en un partido histórico. Y ahora ha caído en Murcia, donde se le ve como jugador icónico. De hecho, se le ha renovado hasta 2026. Es el pulpo del UCAM, una amenaza para el Unicaja.