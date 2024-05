Sito Alonso: "Tratamos al Unicaja como si fuera Barça o Madrid"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, habló largo y tendido sobre la eliminatoria que este martes comienza y enfrenta a su equipo con el Unicaja por una plaza en la final de la competición. Máximo respeto al rival pero también aliento para jugar a su mejor nivel y explorar sus límites. "El 80% de los jugadores vinieron a tratarse el domingo por problemas físicos o para recuperar. Ahora, a entrenar bien y a jugar para un objetivo que no entraba en los planes de nadie a principios de temporada, que el UCAM estuviera en unas semifinales. Ahora estamos como en la Supercopa, pero no invitados por ser anfitriones. Somos los mismos equipos, pero por derecho propio. Vamos a intentar competir al máximo nivel con el Unicaja, vamos a intentar que sea el primer día aunque no es el más fácil, para traernos al menos una victoria de Málaga, que sería magnífico para luchar aquí en el Palacio".

"Veo todo lo positivo de jugar a cinco partidos. Todos son oportunidades. Veo cinco, si sólo son tres hay menos oportunidades. Hay más partidos y más oportunidades, no me queda otra que pensarlo. Si pensara de otra manera... El Unicaja está siendo un ogro, pero bendito ogro, ya me gustaría. Prefiero que sea un ogro un equipo como el Unicaja a otro que me impidiera mantener la categoría. Estamos luchando por ser uno de los primeros de la ACB, por llegar a una final. Obviamente tiene que haber un equipo enfrente como el Unicaja, que está haciendo una temporada muy buena, tan buena que ha sido primero de la Liga regular. Los datos son así. Le tratamos como si fuera Barça o Madrid no porque sea lo mismo, que quede claro, sino porque está teniendo un nivel por encima de estos dos equipos este año en la Liga regular. Nos los hemos encontrado en dos semifinales. Me encantaría encontrármelos siempre. No hemos podido ganar en las dos anteriores y ahora es la tercera. Me gusta que sea en semifinales de Supercopa, BCL y Liga ACB. Vamos a ver si competimos ante un rival que muestra un nivel altísimo", advertía Sito Alonso a sus jugadores sobre lo que se encontrará.

"Es difícil jugar más suelto que ante el Valencia. También jugamos bien cuando perdimos, pero hicimos un 8/38 en triples y eso limita. Se dan dos cosas. Quería quedar entre los primeros cuatro de la ACB y eso está cerrado. Ahora somos mínimos el cuarto porque nos superaron los otros en la liga regular. Se trata de ilusionar a la gente para que el pabellón esté el sábado con el mismo o más ambiente que ante el Valencia porque es una semifinal. Vamos a jugar uno seguro aquí. Sería magnífico rascar uno allí porque nos aseguraríamos jugar dos aquí de semifinales de ACB. Ellos llevan una semana descansando y son el Unicaja, no son sólo el ogro nuestro sino de muchos equipos, pero espero que haya más presión y tensión para que hagamos lo mejor posible, hay que hacer las cosas muy bien para ganarles", prosiguió su análisis Alonso.

"El Unicaja nos ganó en situaciones donde me gustaría competir de nuevo otra vez", citaba el técnico a sus hombres: "Podríamos no enfrentarnos con Unicaja porque nos hubiera eliminado el Valencia o no haber jugado con Valencia porque no nos metemos en play off, que es lo normal en este club. Si tenemos la oportunidad de jugar contra Unicaja tenemos que ser súper positivos y ganar un partido en Málaga. Tenemos que hacer las cosas bien que no hicimos aquí y allí en ACB. Es donde más fácil nos ganaron. En la Supercopa tuvimos ese triple de Sleva para empatar el partido y en Belgrado no te cuento, tuvimos un tiro de Sant-Roos debajo del aro para ponernos arriba a 1:20 para un +1. Tenemos que llegar a eso y para eso tenemos que repetir lo bueno de estos días y lo que no hicimos en los primeros. Ellos utilizan el Carpena para dar una intensidad, una motivación, una excesiva atmósfera de dureza bien entendida, juegan a un nivel muy alto y no podemos perder 22 balones como la última vez allí. Hay que estar muy frescos para hacer las cosas bien".

"La táctica no es lo único que sorprende. El rendimiento de un jugador, una rotación, quién te mete una canasta que no cuentes con ella... Para mí el factor determinante fue Fabián Flores en Valencia, fue determinante para ganar. Todos nombramos a Radebaugh, pero para mí fue Yanis porque es algo que no te esperas. De Radebaugh te lo esperas. Es buscar cosas para sorprende cuando no hay reacción. Si llegamos con opciones al último cuarto, que hay que llegar, nadie puede dudar de que podemos ganar. Quiero que sigamos creyendo todos. ¿Que lo normal es que se acabe? Puede ser, pero ninguno creo que piensa eso", señalaba sobre los factores inesperados en la eliminatoria.

"No soy la única parte, mi equipo es la parte. Aún no los vi, les dejé el domingo entero. Voy a preguntarles lo que quieren. Creo que sé la respuesta, pero tengo que hacerlo mirándoles a la cara. Qué sienten, cómo están y si pueden llegar a algo inimaginable, una final de Liga. Qué van a hacer este martes, si se encontrarán lo que nuestros aficionados están esperando. Si ese pelo de Radebaugh, la sonrisa de Dylan Ennis, a ese Moussa que se tira a por los balones, a ese Kurucs que no debería jugar a nivel médico pero que juega, al Lude de las mejores citas que mete triples en cualquier posición... Eso hay que plasmarlo en la pista. Si creen que pueden dar algo soy el último que puedo dudar de ellos", ahondaba Sito

Los peligros del Unicaja

"El peligro del UCAM Murcia es la variedad de posibilidades de un equipo para dar lo mejor, pero eso también lo tiene nuestro rival. Hoy no está Barreiro pero te mete un triple Barreiro, no está Lima y te juega fantástico para cerrar la eliminatoria contra Manresa".

Yanis Morin

"Ha demostrado que puede jugar y creo que cada día va a estar mejor, es imposible que dé para atrás ahora porque tiene una motivación muy grande y cada día va a estar mejor”.

Calendario comprimido

"No es un problema de la ACB, es el calendario mundial. Acabas el sábado a las 23:00 horas y el lunes a las 16:00 te vas para Málaga, vuelves el jueves y sábado también a jugar aquí. No veo que sea una serie larga en tiempo, no me genera una posibilidad de que alguien juegue de los lesionados, ni Marko Todorovic ni Simon Birgander viajan ni puedo contar con ellos. Si alargamos, es que se juega cada dos días, es bueno para el espectáculo... o no, porque los jugadores sufren. Estos días se jugó la Final Four de Euroliga, la de la BCL antes, el Preolímpico, espero que podamos estar al nivel físico. Marko también estaría jugando si tuviera una posibilidad de jugar".

Estímulos

"Tengo que irme al lado mental, al físico no me puedo ir, el mental es lo único que supera a lo físico. Podemos preguntar cuántas semifinales de ACB han jugado a los jugadores, ya no digo si alguno ha jugado si han sido protagonistas. Hay que aprovechar que estamos aquí, lo de valencia está atrás, no se olvida porque es fantástico, pero ahora lo siguiente es esto. Ahora la montaña está abajo, hay que preparar el campo base".