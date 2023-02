Ibon Navarro: "Competir contra estos equipos es el siguiente nivel"

Ibon Navarro supo digerir la derrota de esta noche ante un Baskonia que sacó sus armas a relucir en una prórroga muy desigual. "Felicitar al Baskonia por la victoria y a mis jugadores por el esfuerzo. Para ganar a un rival como este necesitas hacer muchas cosas bien, pero luego hay detalles. No hemos empezado bien, ha faltado mucho ritmo, la velocidad de ejecución, acciones; Perry nos cambia el juego y el partido. Hemos dominado en el segundo cuarto y en el tercero. Hay un robo clave ganando de catorce que se la quitan a Djedo. La diferencia de rebote ha sido importante, y ellos han estado muy incisivos en el juego de uno contra uno, también nos ha acertado acierto en el triple y tiro libre. Con mucho esfuerzo hemos llegado a la prórroga y ahí nos hemos caído, más los triples de Heidegger. Hay jugadores que no han estado bien, algunos que han tenido fiebre y gripe en los últimos días, que no estaban en buenas condiciones".

"Ha sido una semana muy rara porque lo del Galatasaray nos ha afectado mucho, que el lunes nos lo cambiarán ha afectado. Nos ha costado entrar. Ha sido un partido duro, de tensión. Ambos hemos dado todo en lo físico. Este es el siguiente nivel para nosotros, la manera de meterle mano a equipos como Baskonia, y ahí nos queremos mantener. No hemos hablado de la Copa ni siquiera ahora. Sabíamos que estos tres últimos partidos eran de una exigencia brutal. Hoy hemos hecho un buen partido, pero nos han faltado cosas, algunas decisiones mal tomadas, y contra estos equipos estas cosas se pagan. Nosotros jugamos así y el Baskonia también, pero es verdad que los seis seis minutos ellos iban como aviones. Nos han complicado mucho. No creo que haya habido un respeto para mal hacia ellos, ni cobardes ni nada de eso. Suscribo lo de Joan, ojalá nos podamos ver el domingo pero antes nos tenemos que enfrentar con un miura el jueves", explicaba Ibon Navarro en sala de prensa.