Ibon Navarro: "Creo que no hemos llegado en las mejores condiciones"

El Unicaja supo ser constante en su visita a Palencia, aunque le costó arrancar durante el primer cuarto. Esto provocó que los malagueños venciesen por 72 a 86 en el que ya es su decimotercer triunfo consecutivo en Liga Endesa. Tras esto, Ibon Navarro habló en sala de prensa ante los medios de comunicación.

El entrenador dejó saber que no estaba contento con cómo llegaba su equipo al duelo: "Felicitar al equipo por la victoria. Considero que no llegábamos en las mejores formas por los cuatro días libres. Creo que hemos hecho un esfuerzo en un ambiente espectacular. Ojalá que Palencia se quede en ACB, porque merece la pena poder vivir esto. Creo que el Zunder Palencia se ha agarrado al partido con su gran energía en ataque. Nos ha creado dudas en ataque. Hemos tenido más pérdidas de lo normal, porque han acelerado mucho el ritmo del juego. Nos han hundido mucho en nuestro esquema defensivo".

Ibon tuvo unas bonitas palabras para Alberto Díaz: "Es un jugador que trabaja mucho en lo que no se le da tan bien y por eso me alegra, porque mientras otros descansan, pues él sigue trabajando, así que espero que esto le ayude a seguir".

Después de esto, quiso resaltar algunas buenas facetas de los suyos. "Considero que hemos trabajado muy bien sobre Benite. Algunos como Alberto o Kalinoski han estado muy bien adelante, mientras que atrás teníamos a otros como Yankuba o Melvin, que ha jugado poco, pero nos ha dado dosis de energía necesarias para ganar a un equipo que no se ha rendido y que seguro que no se rendirá", argumentó. Además, habló sobre su adversario: "Ellos han estado con defensa alternativa desde el principio. Hemos tenido buenos tiros abiertos al inicio, pero no hemos tenido acierto. Nos costaba pisar pintura y en la segunda parte hemos visto como se centraban en Tyler y Alberto ha aprovechado".

Por último, tuvo que responder a una pregunta sobre los árbitros, pero el entrenador supo salir de ella: "La verdad que desde el principio que no funcionaba el Instant Replay, pues bueno, sin más. Al final, es normal que la gente de casa apriete a los árbitros".