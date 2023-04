Ibon Navarro y la continuidad de Dylan Osetkowski: "Hemos hablado en alemán"

Se le preguntaba a Ibon Navarro en sala de prensa por el llamamiento en redes sociales para suplicar la continuidad de Dylan Osetkowski, uno de los próximos frentes abiertos que tiene el Unicaja por delante en materia de renovaciones. Sobre la mesa una oferta, suculenta, del Bayern de Múnich, preciado el californiano en Alemania por su condición de cupo, además por el salto que ha dado en Málaga en esta temporada, ya como un jugador más hecho con respecto al que abandonó Francia el pasado verano. Decía Juanma Rodríguez que existía ese olfato en el club de un "sí" del pívot de San Diego de continuar en Málaga, pero va camino de culebrón. Las renovaciones anteriores ayudan, ese núcleo duro de jugadores norteamericanos del que Osetkowski forma parte, es un argumento valioso del club a la hora de sentarse.

"Hemos hablado en alemán, podría deciros lo que me ha dicho, con lo cual no lo entenderíais", echaba balones fuera el técnico del Unicaja, que no se suele prodigar mucho en comentar este tipo de temas, mientras el #DylanQuédate sigue su curso, campaña que comanda, entre otros, Augusto Lima. "He visto que muchos de vosotros os habéis sumado a la campaña #DylanQuédate. Apoyo este movimiento y en honor a mi amigo californiano, voy a venir con esta indumentaria al próximo partido en casa", escribía el brasileño en su cuenta de Twitter.

He visto que muchos de vosotros os habéis sumado a la campaña #DylanQuedateApoyo este movimiento y en honor a mi amigo californiano, voy a venir con esta indumentaria al próximo partido en casa 🩴 #sumatealmovimiento @unicajaCB #dilanpagalafiesta pic.twitter.com/f4xdWqSbPU — Augusto Lima (@AugustoLima7) April 18, 2023

Un jugador ya muy querido por ese carácter, y apariencia, tan particular, a la espera de que pueda cumplir esa promesa de hace unos meses. Se está haciendo de rogar, igual que una renovación que no es sencilla, pero donde el Unicaja parte desde una buena posición, no definitiva aún.