La agresiva política de renovaciones del Unicaja

En las dos últimas semanas, el Unicaja ha confirmado la renovación de seis jugadores. En turnos de dos ha presentado esos acuerdos en la sala de prensa. Y hay un mínimo común múltiplo. Las caras de felicidad de los jugadores y la importancia que han recalcado el bienestar de sus familias en su decisión de extender los contratos. Juanma Rodríguez ha sido el maestro de ceremonias. El director deportivo intenta mantener a la plantilla al completo. Es anormal el acierto que hubo en verano en la contratación de los jugadores, con el tremendo mérito de Ibon Navarro de haber convencido a los jugadores para que pusieran lo mejor de ellos, renunciando a números altos, para que el equipo funcionara de esta manera.

Brizuela y Kravish fueron los últimos en hablar y a ellos se refirió Rodríguez. "Estar aquí con Darío y David es un honor, ambos tienen similitudes en lo que ha sido su temporada. Aparte de la situación familiar de ambos, en el caso de Darío vino con un gran éxito de la selección, se incorporó a un equipo que era prácticamente nuevo, con una torcedura de tobillo al poco. David también llegó de la selección, a un equipo nuevo, sitio nuevo y entrenador nuevo Haría un poco hincapié en la madurez de los jugadores. Los dos han ido en esa línea. Darío llegó con cansancio, en el aspecto emocional también, durante la temporada encontró más competencia en su posición de otros años. Todas esas circunstancias que han pasado le han hecho ser mucho mejor jugador, más maduro. Con David sucede algo parecido. Le costaba entender la idea defensiva de Ibon al inicio, pero ambos han significado lo que ha sido el equipo, el haber ido mejorando. Uno contra el Barça y otro contra el Madrid tuvieron granees actuaciones en la Copa. Estamos encantados de que ambos continúen. Desde el primer momento empezaron su disposición absoluta a continuar en este proyecto, estamos muy contentos y le damos las gracias por todo lo que hacen y por la confianza en este proyecto. Son ambiciosos, quieren conseguir más cosas", resaltaba el dirigente malagueño sobre la continuidad

Siempre a la hora de tomas decisiones hay ciertas dudas. ¿Conviene tocar el grupo que funciona? ¿Mejor introducir alguna cara nueva para que no haya monotonía? ¿Más vale bueno conocido que buenísimo pro conocer? Juanma Rodríguez explicaba cómo son esas decisiones. "Nuestro entrenador tiene recorrido para convertirse en el mejor o uno de los mejores de Europa, creo que está en el sitio adecuado. Algunos jugadores llegan a su madurez deportiva, otros son jóvenes y les queda mucho por mejorar. Si juntas como grupo a estos, con lo que han han conseguido habiendo estado sólo seis meses juntos, entendemos que hay mucho margen de mejora. Cómo trabajan, las ganas que tienen. Tenemos que perder partidos, pero en los que hemos perdido había algún motivo, siempre lo hemos competido hasta el final. Había unos viajes larguísimos, con un cansancio que yo iba muerto, imaginaos ellos. Como tú ves este grupo, en toda su integridad, hay mucho margen de mejora como equipo. El hecho de poder contar con jugadores de este nivel, que han demostrado cosas, al tiempo que se conozcan más estoy convencido de que vamos a ser mejores. Y la ambición de ellos está intacta", insistía Rodríguez, que ya les ha comentado varias veces el calendario que tienen en los próximos meses: "Saben lo que tenemos delante. Final Four, Play off ACB, una Supercopa, quién sabe si una Intercontinental, Copa en Málaga, Supercopa en Málaga... Este grupo tan unido cree que puede más alegrías. Es deporte profesional y puede haber equipos mejores que tú, pero hay una identidad que este cuerpo técnico ha creado y va a ser difícil derrotarnos en un futuro. Siempre va a competir. Cuando encuentras algo así tienes que cuidarlo como un tesoro".

Acerca de si pueden cristalizar otras operaciones en las próximas fechas (Osetkowski, Thomas, Carter, Sima o Lima), Rodríguez decía que "hay jugadores con los que tenemos opciones, en fechas más adelante, otros tienen contrato, alguno acaba... Estamos trabajando, vamos a seguir, sin presionar a nadie. Estas seis renovaciones y la de Ibon son puntos muy a favor para quien tenga dudas. Hay que respetar su decisión y, si alguien decide irse, será alguien muy recordado por lo que nos dio. Sigo siendo bastante optimista con que si no todos sí una gran mayoría, puedan seguir aquí".