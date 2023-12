Ibon Navarro: "¿Favoritos? Como trates de sacar pecho, te lo hunden"

Después de un breve impasse, el Unicaja afronta un partido mayúsculo ante el Barcelona, el que puede ser el colofón perfecto para cerrar un 2023 inolvidable. Ibon Navarro analizaba esa cita en la previa. "Del partido de Murcia a hoy, ha caído Dylan Osetkowski, que vamos a ver cómo esta. Ayer se encontraba un poco mejor. A ver si entre hoy y mañana podemos contenerlo un poco mejor. En teoría el resto debería estar bien", el californiano es el nuevo afectado en ese virus que ha circulado en el vestuario malagueño. Cuestionado el entrenador del Unicaja si su equipo es favorito, algo chocante por el poderío de un Barça "todavía en construcción". "No sé si somos favoritos, alguien puede pensarlo viendo que nosotros vamos segundos. No nos sentimos favoritos, hay que tener cuidado con sacar pecho porque luego te lo hunden. Ya nos pasó en el play off de ACB el año pasado, cuando ganamos en el Palau. Tenemos michas ganas de jugar contra ello, de competir contra ellos por todo lo que tienen. Va a ser un partido bonito. No se si nos da ventaja jugar en casa, también ese punto de presión por tener detrás a un Carpena lleno y el ambiente que nos vamos a encontrar".

"Si la falta una línea de resultados un poco mas constante, pero es el Barça. Han cambiado al entrenador. Roger tiene una filosofía diferente a Saras. El equipo estaba menos controlado a nivel de sistemas. En malos momentos son peores, porque no tienen aún ese rodaje, pero en los buenos son mejores. Su talento le hace ser un equipo imprevisible. Tiene uno de los mejores equipo de la Liga en triples, rebote; son estilos diferente, pero todavía es muy pronto. Han añadido dos jugadores que deben coger mas peso, un equipo de mucho talento y muy peligroso", analizaba el vasco al poderoso coloso azulgrana, siempre alerta pese a una sensación terrenal, causa de una plantilla que cambió su estructura en verano. Si es un partido con una cierta relevancia en mayo, por la brecha que hay entre Unicaja y Barça, el técnico decía "que no se piensa mucho. Es un partido, que en cualquier aliciente de futuro, es un poco más para vosotros. Al final es un partido contra el Barcelona. Las ultimas dos veces que jugamos contra ellos nos ganaron, aquí además; son alicientes para que el equipo quiera jugar mañana. Contra un equipo muy peligroso, que te puede matar si tiene un buen día, porque tiene muchos registros en todos los sitios donde busques. Ojalá podamos acabar de la mejor manera, pero lo único que pensamos es el partido de mañana.

"Espero que el Carpena reciba a Darío como merece. Los jugadores vienen y van, como todo deporte profesional. Cuando él salió, fichamos otro jugador, pero esta el tema de las personas. Las relaciones que dejan las personas en los grupos son importantes. Es un chaval extraordinario y muy buena persona", confiado Ibon que el Palacio estará a la altura para recibir a Brizuela. Otra de las novedades recientes en el equipo malagueño ha sido la vuelta de Augusto Lima, tanto en Grecia como en Murcia, adquiriendo peso rápidamente. "Bien. Está en ese proceso. Todavía tiene que coger ritmo. Poco a poco. Le vi con buena velocidad, intensidad, básicamente lo que es Gus. Todavía es pronto para decir que esta de vuelta. Está en un proceso lógico. Aprovecho para felicitar a todos para los que han trabajado para que Lima esté así, preparadores físicos y el resto del staff".