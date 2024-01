Ibon Navarro, al toque: Estado físico, Joventut, BCL, Copa del Rey...

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, habló sobre el partido de este sábado en el Palau Olímpic de Badalona y sobre varios temas de actualidad candentes, como el sorteo de la Copa, sobre el que no se quiso explayar, y el grupo de la Basketball Champions League. "El equipo está cansado. No hemos tenido mucha calidad de entrenamientos por la acumulación de trabajo, las sensaciones no son las mejores. Es una oportunidad de probarnos cómo jugamos sin buenas sensaciones. Ver cómo respondes como cuando juegas dos o tres partidos en tres días o cuando estás con ansiedad por la importancia de un partido. A ver cómo somos capaces de jugar con malas sensaciones físicas. Tenemos que ser más disciplinados al no tener la chispa y energía que nos define un poco, tenemos la opción de jugar bien el día D", decía el entrenador cajista.

"El motivo de las dos semanas de trabajo intenso es éste, estar preparados para la acumulación de partidos. Vamos a jugar seguro ocho partidos, ojalá que fueran 10, sabiendo que hay cinco jugadores que van a jugar los ocho, los cupos, es impeniblable. Los otros pueden descansar alguno de BCL, son variables que tenemos que manejar a la hora de gestionar los minutos y las cargas, este microciclo de 8-10 partidos en el próximo mes. El funcionamiento va a ser el mismo a nivel de rotaciones, sabiendo que hay jugadores, al menos uno, que no jugará. Lo iremos manejando en función de esa asimilación de cargas también, no todos han tolerado igual el trabajo de estas semanas", advertía Ibon Navarro.

Acerca de si le da tiempo a disfrutar de la situación del equipo, decía el técnico que es "es una sensación agradable saber que estamos ganando pero también puede ser preocupante, no debemos olvidarnos de la sensación de perder. Perder te da buenas sensaciones de apretar, de hambre. No estamos saciados o conformistas, pero siempre tienes ese puntito de preocupación, de que pueda pasar algo, una lesión, que puedes encadenar derrotas en un calendario difícil. En la BCL no puedes perder, especialmente ciertos partidos, ahora en esta fase. Disfrutar no, hay que tener cuidado en la zona de confort, porque te puedes acomodar. Me tranquiliza ver que el equipo trabaja bien. Hay buen humor y buen ambiente, pero no veo relajación. Estoy tranquilo por ese lado", afirmaba Ibon.

Sobre la Copa del Rey, Navarro no quería ser muy explícito: "Queda un montón, esto en un mes... Quedan siete partidos, no sabemos cómo vamos a llegar ni ellos y nosotros. Queda tanto que no tiene sentido hablar de ellos. Que os cuente algo de Tenerife, podemos tener lesionados ellos o nosotros. Ya hablaremos cuando llegue. Lo que menos me gusta es jugar el viernes a última hora. No sé qué contaros, lo conocéis al Tenerife igual que yo. No sé cómo será dentro de un mes".

Por último, analizó el grupo que corresponderá en la BCL. "Es complicado, creo que los dos equipos franceses son bien trabajados, con mucho talento y en casa son muy fuertes. El Tofas es tan talentoso como anárquico y eso tiene mucho peligro. Es poco previsible y preparable porque juegan desde el talento. Si tiene dos o tres jugadores entonados de matan. Son equipos de perfiles variados, es un equipo peligroso porque jugamos fuera, en Estrasburgo y Cholet, dos partidos y eso puede marcar un poco la segunda vuelta. No podemos estar relajados. También te digo que no me cambiaría por otro grupo, todos tienen mucha dificultad. Es complicado", cerraba el técnico cajista.