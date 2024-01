BCL: Así serán los viajes del Unicaja en el Round of 16

Se avecina un tramo de temporada estresante para el Unicaja, donde habrá que medir los esfuerzos con precisión para que el conjunto malagueño siga a pleno rendimiento. Vuelve el doble partido por semana con el Round of 16 de BCL, grupo que terminó por definirse esa semana, y donde se vigila la complejidad de los desplazamientos. Ahorrar tiempo es ganar descanso, buscar los mejores medios para que desgaste sea el menor posible. El Unicaja, dentro de que es un grupo que no asusta, por la entidad de los rivales, también ha tenido esa pizca de fortuna en los viajes. Cuestión más importante de lo que parece, porque el curso avanza y las piernas pesan, de ahí que hayan sido semanas de cargas, llenar el depósito para soportar todo ese trabajo, no solo el de la competición. Se empezará el Round of 16 en el Carpena el próximo miércoles, ante el Tofas Bursa, que será importante para después partir a Cholet (31 de enero), el primero de los tres viajes que afrontará la expedición en esta fase.

El club trabaja para volar en un chárter privado hasta Nantes, para luego coger un autobús hacia Cholet, de unos 60 kilómetros, aproximadamente una hora en carretera. No demasiada duración en el global de un viaje que no es laborioso, para lo que suele deparar la BCL. El siguiente será a Estrasburgo, el próximo 6 de febrero, donde el Unicaja tomará un vuelo directo a Basilea y similar procedimiento: coger un autobús que conllevarán unas dos horas más aproximadamente (140 kilómetros). Mientras va avanzando este Round of 16, la incomodidad va en un aumento, porque el más trabajado será llegar a Bursa. Vuelo directo a Estambul, unas cuatro horas, y tres de autobús. Previa de ese Tofas-Unicaja que será en la penúltima jornada de esta fase (13 de marzo). Cuatro días después se recibe al Real Madrid en el Carpena.

Juanma Rodríguez y la diferencia arbitral entre competiciones

En la vuelta a la BCL para el Unicaja, el conjunto malagueño tendrá que volver a acoplarse a una forma de arbitrar distinta a la habitual en ACB. Juanma Rodríguez lo explicaba en Zona Verde. "En el baloncesto actual hay mucho más contacto que antes. Pero es algo que he comentado alguna vez y aprovecho este foro. Vemos el martes o miércoles un partido de Euroliga, después ACB, la BCL y las selecciones. Hay determinadas cuestiones arbitrales donde hay gran diferencia en cómo se pisa en un sitio y otro. Es increíble. Hay que unificar los criterios. Nos volvemos todos locos. Hace falta que se junten responsables de Euroliga, FIBA y las ligas para llegar a un entendimiento. No son muchas cuestiones, dos o tres. No puede ser que el martes sea de una forma y el sábado otra. Y cuando hay Ventanas FIBA, que no pueden pitar árbitros Euroliga, se verán cosas extrañas. Vendrán árbitros americanos y demás. Hace falta unificar criterios. Además hay árbitros que pitan Euroliga y luego en sus ligas, se tienen que reciclar y cambiar el chip".