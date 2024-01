Ibon Navarro: "Tuvimos un problema de energía al inicio"

El Unicaja comenzó esta segunda fase con buen pie, dado que logró vencer por 89-70 al Tofas Bursa en esta primera cita con bastante solvencia después de caer derrotados en Liga Endesa ante el Joventut de Badalona. Con motivo del encuentro, Ibon Navarro salió a hablar ante los medios a la rueda de prensa posterior al enfrentamiento.

El entrenador habló sobre la ausencia de Mario Saint Supéry para lo que resta de temporada. "Lo que me tranquiliza y reconforta es que tengo a Guille del Pino. Ya di un speech el otro día de que soy entrenador del primer equipo y eso es lo que me importa. Una necesidad, pues una oportunidad de Guille del Pino. No están en la misma situación, así que no me pregunten más por Mario, así que preguntadme ahora por Guille, pero no os paséis". Además, comentó el debut de Guille: "Está claro que necesitábamos meter a Guille para que Perry y Carter no se nos fuesen mucho por la ausencia de Alberto. Tendremos que compensar en cargas de cara al partido del domingo para que puedan llegar a punto".

Tras esto, dejó clara su implicación hasta estando ya cedido: "Era un partido de trascendencia. Son solamente 6 partidos y hay que insistir. No estaba bien. Mario se marcha mañana y no podíamos arriesgarnos. Quería estar en el banquillo y su presencia siempre suma. Sobre Alberto Díaz, a ver si podemos contar con él el domingo".

Ibon quiso hacer algo de balance del duelo antes de concluir: "Tuvimos un mal inicio. El hecho de empezar sin Willey trastocó su plan inicial y nuestro plan de partido. Tuvimos un problema de energía y de sensación. Conseguimos rebotes y balones fáciles que agradecimos en la segunda parte con las rotaciones para no tener que lamentarnos con las cargas". Por último, quiso dar valor a la victoria ante este rival: "Vienen de jugar contra Besiktas, que es el segundo clasificado junto con Fenerbahce y con Efes, y de perder en el último minuto. Han jugado sin un referente ofensivo claro, que es lo que le permite ser más ordenados. Han sido imprevisibles y eso a veces nos cuesta. Tienen 115 puntos por cada 100 posesiones y lo de hoy habla bien de nuestro rendimiento defensivo".

Las palabras de Tyson Carter

El estadounidense hizo una breve valoración del encuentro ante el Tofas Bursa: "Creo que nosotros empezamos el partido muy lentos, peor una vez que entramos conseguimos pararles con nuestra defensa. En el segundo cuarto conseguimos la ventaja y la conservamos todo el partido".