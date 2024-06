Ibon Navarro hace balance de la temporada del Unicaja en 'Málaga Hoy'

"No solo hemos dado continuidad al proyecto, sino que hemos mejorado. Y ahora lo que hace es poner el listón más alto. Qué vamos a pedir al equipo el año que viene. Si no valoramos lo que el equipo hace, caeremos en el error de morir del éxito muy pronto. Cuando no consigamos algo material, un título, parecerá que la temporada es un fracaso; por eso hay que poner en valor el camino, porque creo que en muchísimos momentos de la temporada hemos hecho un muy buen baloncesto", dice Ibon Navarro sobre la recién acabada temporada en Málaga Hoy.