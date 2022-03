Ibon Navarro: "Una derrota te pone más alerta y te hace espabilar; debemos mejorar"

Ibon Navarro no salió nada contento con sus jugadores tras la derrota ante UCAM Murcia tras el canastón de McFadden. Se decidió el rumbo ahí, pero el entrenador tenía claro que se llegó a ese punto por aspectos que sus hombres no pudieron controlar pese a entrenarlo durante la semana: "Si ganamos no podíamos estar super contentos porque habíamos hecho coas mal igualmente. Una derrota te pone más alerta y te hace espabilar, a ver si esta nos pone en aviso de lo que debemos mejorar".

"Es un partido que se decide en la última jugada. Tenemos que sacar las misma conclusiones después de ver el tiro de McFadden. Hemos hecho un buen partido, bueno en muchas cosas. Había cosas que debíamos parar: el juego a campo abierto de UCAM Murcia y controlar su rebote ofensivo", exponía el técnico del Unicaja, consciente de que faltó mucho para someter a los murcianos: "Es imposible ganar con casi el 50% de rebotes en tu aro perdidos. No hemos podido controlarlos. No hemos podido competir con su físico. Esto enmascara cosas que hemos hecho bien, pero sin hacer esto a un nivel alto resulta difícil ganar a un equipo como UCAM Murcia".

Insistió durante este tiempo en el campo abierto y el rebote, pero Unicaja no pudo sostener al UCAM Murcia: "Creo que hemos tenido momentos en los que lo hemos hecho bien pero ha habido momentos de desconexión. Han abierto rachas de anotación para ellos, que les da para engancharse al partido. Si McFadden no mete la última, que es un canastón, seguíamos teniendo el problema con el rebote defensivo. El UCAM Murcia está haciendo una temporada grandiosa. Habíamos insistido mucho en estas cosas".

"Nosotros no vamos a renunciar a lo que queremos hacer. Nos hemos ido a muchas posesiones. La anotación no ha sido demasiado alta. La anotación en campo abierto es lo que nos hace controlar menos el tiempo de juego. Cuando no tienen el premio del rebote y ellos nos han apretado mucho para colocarnos en malas posiciones de tiro. El balance y el rebote te permite controlar. El ratio asistencia-pérdidas somos superiores pero lo que te iba a permitir ganar y no lo hemos hecho todo bien que necesitábamos", insistía Ibon Navarro sobre lo que no logró hacer bien su equipo y que derivó en la derrota.

Por último valoró los partidos de Dejan y Mooney: "Matt es normal que un jugador rookie como él tenga altibajos. Era un partido difícil para él por el nivel de presión e incomodidad de los pequeños de UCAM Murcia. Te fuerzan y si no estás habituado a su defensa es difícil. Metió la última canasta pero teníamos que dejarle que perdiera tiempo. En el caso de Dejan, le generaba incomodidad tener un jugador delante. Él con su capacidad de poder nos va a dar muchas cosas".