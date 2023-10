Ibon Navarro: "Victoria importante, ante un equipo que nos ha obligado a trabajar"

Ibon Navarro valoró el trabajo de sus jugadores ante un Río Breogán que fue pegajoso por momentos, día solventado de esos peligrosos por cómo venía el rival a Málaga. "Sabíamos que era un partido de trabajar cuarenta minutos. Son un equipo muy honestos en el trabajo, que no parean de insistir en las cosas que hacen bien. Estuvimos mejor en algunas facetas, en el rebote ofensivo y recuperaciones. Sabíamos que sus porcentajes iban a mejorar porque tienen jugadores de calidad, tenían que meter. En el primer cuarto nos ha faltado acierto, no cogimos ritmo en ningún momento. En el segundo mejoramos atrás, puntear más tiros, más ritmo en ataque; y luego Tyson intentó dirigir al equipo con criterio, a nivel de correr el campo, llegar a las esquinas. Ha hecho un esfuerzo por dirigir al equipo, pero hemos perdido nuestro ritmo de campo abierto. Una victoria importante, con una gran diferencia ante un buen equipo que nos ha obligado a trabajar. Hemos limitado las cosas en las que ellos son buenos", analizaba el entrenador del Unicaja.

Una baja de Kendrick Perry que no tiene importancia y las consecuencias. "Si hoy hubiésemos tenido un partido muy importante, seguramente habría hecho el esfuerzo, pero luego te van a dar el golpe exactamente donde lo tiene. No era necesario. Y luego somos un equipo que si tenemos un problema, entra Mario, como uno más. Es verdad que nos ha permitido sumar minutos en algunos jugadores que necesitaban coger algo de carga y minutos, porque estaban algo bajas en los últimos partidos. La ausencia de Kendrick nos permite que Tyson haga veinte, y que algunos puedan sumar más carga física porque se habría quedado baja esta semana". Hizo daño Breogán con una zona 2-3 que costó desatascar, gran parte gracias al rival. "Veljko es un entrenador de primer nivel. Si la ha quitado, será por algo. No es fácil montar una zona durante tanto tiempo, sobre todo un equipo que ataca en los primeros ocho segundos. Nos ha costado atacar, llegar pronto en algunas situaciones, con Kendrick se habría atacado más rápido. Tuvimos cinco tiros bien atacados que no los hemos metido, cierto criterio para mover el balón; algunos que no me gustaron, de tirar pronto o una posición mala".

"Nosotros vemos a Breogán más partidos que vosotros. Es un equipo que trabaja bien, está trabajado. Les ha faltado acierto. Sus cuartos pares son malos porque no tienen mucha rotación, les falta jugadores, algunos que han jugado 30 minutos y se hace largo. Pero tienen jugadores que no paran de trabajar. Si no haces las cosas durante muchos minutos, lo pasas mal. Si ha parecido que ha sido fácil, significa que hemos hecho bien las cosas durante muchos minutos. Cuando no las hicimos a un nivel muy bueno, nos han remontado porque están ahí, como un martillo pilón. Hay que dar mérito a Breogán, porque tienen un baloncesto muy físico, de insistir y trabajar", sacaba pecho Ibon Navarro, que puntualizaba esa falta antideportiva señalada a Osetkowski, al menos esa sensación daba en el pabellón. "No es una falta. Han mirado si ha habido un acto de violencia. Han pitado antideportiva por acto de violencia. Luego he dicho a la mesa que esa acción no se puede ver frame a frame; no es una cosa mía. Lo han hecho mal porque se tiene que ver a velocidad norma. Si lo han decidido así, perfecto".

"Lo de las etiquetas están muy bien. Os pediría que hicierais un estudio, yo lo tengo hecho, de dónde está el Unicaja en efectividad en ataques estáticos. Para que empecéis a quitar etiquetas, no en base a sensaciones. Cuando un equipo corre y no lo hace", finalizaba con esos deberes dirigidos a la prensa.