Ibon Navarro: "Esto no ha acabado, como dijo Kendrick"

Ibon Navarro analizaba el partido de este sábado frente a Bàsquet Girona, con la sensación generalizada de que puede quedar en un segundo plano por la fiesta que se presiente en el Carpena celebrando aún esa Copa. "No sé si hemos digerido del todo aún esto, no tengo ni idea. El haber dado seis días libres y que no nos viéramos, espero que nos haya ayudado a a digerir esa tormenta emocional que hemos tenido todos. Aprovechar que algunos pudiesen ir a casa para compartir con sus familias los que hemos vivido, hemos entrenado bien esta semana, pero llevamos dos semanas sin competir, igual que Girona. Es una situación rara para todos, en nuestro caso no saber exactamente cómo nos va a afectar, están animados, ilusionados, pero esto no se ha acabado. A ver si somos capaces de empezar al salto inicial y conectarnos, luego puede pasar cualquier cosa. Lo normal es que empecemos mal, pero este equipo no deja de sorprendernos".

Sobre si al equipo le puede dar una pequeña pájara tras tantas sensaciones positivas, el técnico se mostraba confiado. "Eso es una reacción muy normal, pero no se si somos normales. Si después de la Copa, tenemos que competir a la semana, eso es lo normal. Yo también he visto a un equipo que ha ganado cuatro partidos seguidos tras la Copa. No hay nada escrito, depende mucho del grupo, las personas, su madurez, depende de muchas cosas. No creo que el equipo esté saciado, igual nos encontramos una versión del equipo brutal y que todo fluye y con un punto de confianza habitual. No somos un equipo normal. Les diré que intenten aislarse y disfruten de lo que va a pasar en el partido, ellos se lo han ganado. Prepararnos desde ya para ser capaces de estar preparados y conectados cuando el árbitro esté preparado; claro que no va a ser fácil, pero últimamente estamos haciendo cosas que no son fáciles. No les puedo exigir que no disfruten de lo que vaya a pasar antes porque se lo han ganado".

"Hemos ajustado todos el trabajo de esta semana para darles días libres, el miércoles la vuelta de ambos fue progresiva. Mario nos ha ayudado mucho para dosificarles, más a Kendrick que Alberto. Marcos (preparador físico) está controlando eso de forma muy minuciosa, podremos gestionarlo bien, además tenemos a Tyson y Mario si nos pueden ayudar. Veremos si podemos darle descanso algún día, pero en el día a día está el trabajo bastante controlado con ellos", decía de la pareja de bases, algo castigada de más por las Ventanas. "Todavía vamos con cuidado con él, Ha entrenado con bastante normalidad durante toda la semana, y si no pasa nada extraño, mañana estará en condiciones para jugar, sobre Yankuba Sima.

Si el club se planteó el incorporar un jugador temporal y las soluciones. "Tampoco he tenido que pedir nada. Ha sido el club el que ha salido al mercado para ver si había algo interesante y que nos fuese ayudar. Mario no tiene las virtudes de Djedo, tiene otras, pero puede ayudarnos en otras cosas, también Melvin puede salir al tres es una opción clara para no sobrecargar de minutos a Tyler y Jonathan; la opción de jugar con tres pequeños, está ahí, aunque no nos guste. Mario en esa posición de uno y si podemos jugar con tres pequeños, no es el relevo natural de Djedo".

Si a la plantilla le puede afectar que se hable tanto del Unicaja. "No sé cómo se van a comportar, porque no sé cómo es cada una de las personas en su mundo. Veo a un grupo que está exactamente igual antes de la Copa, incluso mejor ambiente de trabajo y en el vestuario, buen humor, predisposición al trabajo. Es normal que después de la Copa, empiecen a salir los nombres de todos por cualquier sitio, es algo natural. Juanma ya explicó cuál es la dirección del club, también el interés por parte de los jugadores por saber si se va a mantener el bloque, porque para ellos sería un aliciente para quedarse. Ellos se sienten valorados y espero que tranquilos. Como dijo Kendrick, esto no es ha acabado. Nos queda el 40% de la temporada, con dos títulos en juego, en el que no somos los candidatos para ganarlos, tampoco la Copa del Rey, pero intentaremos competir

"En el momento que hicieran clic, iban a ir para arriba, ya lo han hecho. Con muchos jugadores jóvenes, que en cuanto asimilaran la forma de jugar de su entrenador, se iba a convertir en un equipo muy peligroso por su juventud. Ahora mismo atrás es peligrosísimo por la actividad que tienen, a campo abierto tienen muchos cuchillos, con jugadores que han dado un paso adelante. Han jugado sin Marc Gasol a un nivel tremendo, ya con Marc ni te cuento. Es un equipo muy peligroso, el ya haber sumado victorias, les hace ser peligrosos, ya al estar lejos de la zona de abajo, inhibidos de la presión y ganar por salir del descenso. A Gasol se le para con Lima, que no está, porque hizo un partido excelso en Girona. Habrá que hablar con sus compañeros para que vean lo que puedan hacer, vamos a ver si juega Marc, yo creo que sí, con un jugador de esta dimensión, lo tendremos que hacer de una forma colectiva, que el balón no le llegue fácil, que esté lejos de la pintura y colaborando mucho entre nosotros para colapsarle y que no juegue fácil. Marc nos va a demandar hacer ese esfuerzo contra los jugador", radiografiaba Ibon Navarro al Girona.