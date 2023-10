Ibon Navarro hace saltar las alarmas: "Tenemos un problema con Perry"

Unicaja ya mira hacia este sábado a las 18:30, dado que tendrá que verse las caras contra el Río Breogán en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena en el séptimo duelo de los malagueños en la Liga Endesa de esta temporada. Debido a esto, Ibon Navarro habló ante los medios en rueda de prensa.

El técnico le abrió las puertas de la convocatoria a Mario Saint-Supery como solución ante la posible baja de Kendick. "Tenemos un problema con Perry que se dio dos golpes en el hombro contra Le Mans y ayer no entrenó y hoy tampoco. Si no está en buenas condiciones, convocaremos a Mario", comentó.

Tras esto, hizo una pequeña valoración sobre el rival: "Es un equipo con un porcentaje de tiro anormalmente bajo. Creo que tienen jugadores que no están en sus números habituales. Han conseguido números propios de esforzarse muchos. Está haciendo un gran trabajo. Nos va a hacer trabajar mucho, porque es una de las mejores defensas de la liga. Vamos a necesitar un gran trabajo atrás para poder correr". "Ese es nuestro trabajo, honestamente creo que la clasificación de Breogán es irreal, con las bajas de Sisko, Momirov, que se va a convertir en un jugador de nivel. Están teniendo problemas de lesiones, pero están en reconstrucción, es un equipo que trabajan muy bien. No es casualidad las estadísticas que tienen, les falta acierto porque son de los peores en tiros de dos y de tres. Esta semana que no han tenido partido europeo con lo que llegaran más frescos", añadió.

Navarro tampoco dejó pasar la oportunidad de matizar sus declaraciones tras el partido de BCL. "Lo que pasó el otro día es normal, que después de 48 horas sin descansar hayan jugado así. La labor es hacer probable lo difícil. No lo conseguimos. Hay que valorar que el partido lo ganamos, pero había que ganarlo. Somos un equipo que damos muchas vueltas a las cosas y a esto le dimos muchas vueltas, no conseguimos lo que buscamos. No dimos con la receta para que no pasara lo que pasó", añadió.

Ibon también dio una buena noticia sobre el regreso de Lima: "Va muy bien. Creo que tardará en volver en dos o tres semanas, aunque puede que antes haga algo, pero ese tiempo más o menos para que pueda llegar a trabajar al mismo ritmo del grupo".

Por último, quiso dar importancia a los duelos, que le espera al cuadro cajista en estas semanas: "El único marcado en rojo es el de mañana, porque es el primero. Tenemos seguidos varios partidos en casa, dos de liga y dos de BCL, pero todos son importantes. No hay ningún partido fácil. Si pensamos que todos los que son en casa los vamos a ganar, pues nos equivocamos".