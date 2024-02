Ibon Navarro: "Le he dicho a los chicos lo orgulloso que estoy, y seguro que la afición igual"

Ibon Navarro reconocía en sala de prensa la superioridad del Lenovo Tenerife. Noche donde el Unicaja tuvo pocos tramos de acomodo baloncestístico, poco a poco yendo por detrás del conjunto de Txus Vidorreta. Acaba la participación del Unicaja en esta Copa del Rey, por lo que el torneo se irá de Málaga. "Buenas noches. Felicitar al Lenovo Tenerife por la victoria. Han sido mejores, han jugado mejor, un partido muy bueno. Han encontrado jugadores que les han ayudado mucho, desde la perfección de Doornnekamp, Marcelinho, Guy, Shermadini, Cook, muchos. No hemos tenido esa variabilidad de que aparecieran nuestros jugadores, no hemos estado bien. Creo que una de las claves es cómo gestionamos ese más diez en el tercer cuarto. No duró poco el 55-45, con eso dos triples de Aaron, errores de sobre-activación; ha sido una de las claves. Han cogido dos rebotes en ataque que han sido definitivos para cerrar el partido cuando habíamos hecho dos buenas defensas. Creo que es un partido que se decide por detalles y jugadores, y porque han estado mejor. Desearles suerte para lo que queda de Copa del Rey", análisis de Ibon Navarro, con Juanma Rodríguez en la primera fila de la sala de prensa.

Trabajo invisible le tocará a Ibon Navarro y su cuerpo técnico para hacer tabla rasa, temporada que es magnífica hasta la fecha y un triste desenlace de la Copa que no varía la perspectiva. "Les he dicho a los chicos que estoy igual de orgulloso, y seguro que la afición también. Es un torneo de tres días, donde tienes que estar perfecto. Si no lo estás, no lo ganas. Todos habríamos firmado estar en esa situación. Ojalá haya fracasos como estos todos los años, de estar en una Final Four o una Copa del Rey", decía el entrenador del Unicaja. Una de las vías donde los tinerfeños hicieron daño fue esa dupla Gio-Huertas, que se acentuó a partir de la segunda parte, en esa alusión de Ibon Navarro que Lenovo Tenerife fue encontrando piezas. "Han generado problemas a todo Europa. Ha sido el ir interpretando el balón, nos hemos asomado muchas veces, cometiendo errores. No tenemos un sambenito de defender el pick and roll mal precisamente. Es muy difícil pararlos".

"Creo que antes ya empezamos a no tener buenos ataques, tiros que no son nuestros. 2/14 en triples en la segunda parte. Llevábamos muchas asistencias en la primera parte, y en la segunda no lo hicimos. Somos un equipo que podemos remontar 5 puntos, pero eran dos rebotes en taque que nos hicieron daño, no poder cerrar dos buenas defensas y que nos habría dado la posibilidad de meternos. No ha sido el Unicaja de la ACB y BCL porque esto es la Copa. Creo que hay que darle merito al Lenovo Tenerife porque lo han hecho muy bien. Han ido apareciendo muchos jugadores que han dado mucho. Tienen un nivel muy bueno todos. A veces pierdes porque el rival lo ha hecho muy bien", reflexionaba el preparador vitoriano.