Unicaja - Lenovo Tenerife: En Málaga no se ganan títulos (83-91)

Palo duro, la Copa se queda huérfana en cuartos de final. El Unicaja se rindió a un Lenovo Tenerife mejor (83-91). Compitió y fue más certero el experimentado y veterano cuadro canario, que consiguió arrebatar la batuta y el ritmo a un equipo malagueño que quiso, que intentó agarrarse al partido cuando no le llegaba el juego. No fue suficiente. Es una gran decepción en el contexto de una temporada que está siendo fabulosa pero que al final se valora por las grandes citas. Y en la primera, el Unicaja fue inferior al Tenerife, que desarboló a la mejor defensa de la ACBcon un demoledor trío: Doornekamp (25 puntos), Kyle Guy (23) y Shermadini (17) con Marcelinho de director de orquesta. Aunque los jugadores cajistas aseguraban que la aproximación al torneo había sido mejor que en la BCL, lo cierto es que hubo vibraciones de aquel infausto día del Bonn en la Final Four. En el último cuarto se tembló. Y los canarios se cobraron la final del año pasado. El trono ya no es del Unicaja.

En un partido con muchas variantes tácticas interesantes, el Unicaja comenzó saliendo al flash a más de 10 metros con Sima para intentar frenar a Marcelinho. Tras un par de robos, el Lenovo ajustó y el partido devino en un duelo al sol entre Osetkowski y Doornekamp. Los dos se metieron 12 puntos cada uno en los primeros cinco de partidos, castigando desde el triple al contrario. Los niveles de acierto eran marcianos en el primer cuarto, cada equipo con su filosofía propia y su estilo, pero iba saliendo un partidazo. Ibon rotaba como suele, dejando para el segundo cuarto a Thomas y Kalinoski. Igualdad tras 10 minutos (26-26), antes de un ajuste defensivo que bajó el ritmo anotador.

El Lenovo encontraba a Kyle Guy, un verso suelto en el mecánico pero implacable ataque lagunero. El americano tiene la capacidad de romper los sistemas y dotar de algo de imprevisibilidad al equipo. Y le hizo daño al Unicaja, marcando una máxima de seis puntos (38-44). El Tenerife intentaba tener siempre a dos manejadores, con Jaime o Fitipaldo también, para tener alternativas en la dirección. Un gran final de cuarto cajista, con un triple sobre la bocina desde ocho metros de Djedovic (49-45) permitía ir con aire al descanso habiendo salvado un momento delicado.

Salió el Unicaja bien tras el descanso, alcanzando los 10 puntos de renta con dos buenos ataques y un robo (55-45), pero la respuesta del Lenovo, con un Doornekamp matador desde el triple, fue demoledora, un 0-12 de parcial (55-57) en apenas dos minutos. Varias ataques con malas ejeciones habían dado aire al rival.Y ahí el partido ya se movía en el columpio, con alternativas para los dos equipos. A cada golpe respondía el otro, pero siempre se elevaba Aaron Doornekamp, con un increíble acierto desde el triple, 6/7 llevaba mediado el tercer cuarto. Matador el canadiense desde la línea.

El partido entraba equilibrado en el último cuarto (65-66), pero el Lenovo llevaba la batuta del partido. Había tenido tiempo para dosificar a Marcelinho (65-70). Y el Unicaja parecía sentir la presión. Los triples no entraban, especialmente desacertados Carter y Kalinoski en el lanzamiento. Tiraba de carácter el cuadro de Ibon y un triple de Kravish (74-74) igualaba el duelo a falta de cinco minutos. Una antideportiva de Kravish, tras vídeo, a Guy lo ponía duro. Y ya Marcelinho cogió el mando del duelo. Conectó con Shermadini o para decidir él. Dos rebotes de ataque y canasta de Doornekamp y Cook hacían daño. Y el Unicaja colapsó, sin respuestas. “Txus tiene un plan”, gritaba la afición del Lenovo. Una decepción, no fue la Copa soñada. Quedan por delante la BCL y la Liga. En Málaga no se ganan títulos...

Estadísticas