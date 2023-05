Ibon Navarro y las claves del Lenovo Tenerife-Unicaja

Ibon Navarro compareció antes de viajar este sábado a Tenerife para jugar el primer partido de los cuartos de final de la ACB en el Martín Carpena. El técnico vitoriano diseccionó el enfrentamiento ante el conjunto aurinegro. Limitó un tanto la importancia del factor cancha en la eliminatoria, que piensa que se diluye a tres partidos.

"El equipo está bien, las dudas son Alberto y Jonathan. Alberto está entre algodones, con una sobrecarga en el gemelo provocada por los problemas en el tobillo, tenemos que ir con precaución. Jonathan se siente mejor, a ver si trabaja estos días con los compañeros y a ver si nos puede ayudar", decía el técnico, que no ha pensado en reservar jugadores para más adelante: "Ojalá tuviéramos la preocupación de si Alberto va a poder jugar la final o la semifinal, pero no es el caso. Pensamos en el domingo y el jueves, los dos únicos partidos que sabemos seguro, a partir de ahí intentará hacer un esfuerzo para el domingo, igual tiene que esperar hasta el jueves. No tenemos la capacidad de guardarnos un jugador para semifinales, me parecería un atrevimiento tremendo. Si no están el domingo, pues a esperar al jueves.

Explicaba Ibon Navarro cómo son las dudas de los entrenadores en estos momentos de molestias físicas. Por ejemplo, Darío Brizuela y Alberto Díaz no llegaron a tope a la Final Four, pero no contar con dos jugadores de su jerarquía hubiera sido osado. Son los dilemas de los entrenadores. "Evidentemente, como dicen en mi pueblo, después de ver el pito ya sabes que es niño. Igual no tenían que haber jugado una Final Four, pero dos jugadores de esa jerarquía, aunque estén al 50%, siempre esperar que puedan ayudar. El resto de jugadores cuando los ven respiran. Ufff, están Alberto y Darío y ahí puede ser que ese estado de alerta baje y no estén les haga estar más tensos. Estamos en lo siempre. Si Kendrick mete el triple no hablamos de esto... Los entrenadores, tenemos que tomar decisiones. Darío, Alberto y Jonathan no estaban al 100%, pero en una cita así cómo vamos a prescindir de dos campeones de Europa, por su experiencia dentro y fuera, te ayudan aunque no estén bien. Igual si no están el resultado es peor o mejor, pero no lo sabremos. Los jugadores que no estaban al 100% no estuvieron en Bilbao".

"Hemos vuelto a la línea de los partidos anteriores a Madrid y Final Four. Hay jugadores fuera de su rol, ganamos cosas y perdemos otras. Si no pueden jugar, tiene recursos, aunque no se encuentren cómodos. Necesitamos a todos y Alberto y Jonathan son muy importantes, pero hemos tenido la capacidad de adaptarnos a los problemas para nunca dejar de competir", ahondaba Ibon sobre cómo es el estado del equipo después de los últimos partidos.

La importancia del factor cancha

"Cuando juegas tres partidos contra un rival, el factor cancha se diluye un poco. También estaríamos preocupados si tuviéramos el factor cancha porque no podemos fallar aquí porque allí es muy difícil ganar. A mí también me gustaría jugar dos partidos en el Carpena, es evidente. Hay que jugarlo, sabemos que es muy difícil, pero tenemos que saber que podemos. No estuvimos lejos de ganar allí, con poco acierto y circunstancias complicadas. Ganamos dos de los siguientes tres enfrentamientos. Vamos poco a poco, tenemos la sensación, aprendiendo a jugar contra ellos, aunque siempre tienes la sensación de que dependes de su acierto, juegan muy bien, se pasan la pelota. El ritmo y eso han sido los detalles que han decidido los partidos. Puede aparecer un jugador y ser desequilibrante, es difícil predecir lo que va a pasar. No siento que el factor cancha sea especialmente decisivo", razonaba el entrenador cajista.

"No te voy a contar cómo lo hemos preparado", bromeaba Ibon sobre las claves del partido: "A estas alturas puede haber detalles, alguna canasta fácil con algo que se puede preparar. El grueso del partido está en que un equipo lleve el partido. El número de canchas que se corren cuando ganamos un cuarto es muy alto y cuando lo perdemos es bastante más bajo. Hay datos que corroboran esa sensación de que queremos correr y ellos no. Ritmo alto, buen defensa, estar bien en el rebote, sacar rápido tras canasta para que el partido no se frene... Ellos hacen balances defensivos de clínic y está claro que haciendo ellos bien ellos no nos hacen tan cómodo. El que haga mejor las cosas y siga mejor su plan de partido tendrá mucho andado".

Sobre si el partido de hace dos semanas sirve de referencia, Ibon decía que "respecto al último, tenemos que contar con mayor acierto de Tenerife en ciertas situaciones, fallaron tiros abiertos que lo normal es que no lo hagan jugando en casa. Nos fijamos en muchos partidos, pero no creo que sea sólo ese. Ese día juega Alberto un gran partido, a ver si puede repetirlo. No se van a repetir las variables de ese encuentro. Tienen otras. También tenemos que hacer nuestro trabajo y limitar esas situaciones aunque no nos penalizaran. Pueden meter mucho más", apuntaba el vitoriano, que respondía cuando se le preguntaba por Marcelinho Huertas, con el que trabajó hace una docena de años en el Baskonia: "Con 40 años está mejor que con 28".