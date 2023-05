Marcelinho Huertas, en el foco

Marcelinho Huertas cumplía este jueves 40 años, se mantiene en perfecto estado de revista con el paso de la temporadas, y no se visualiza un final cercano, el eje nuevamente de un Lenovo Tenerife que si funciona es gracias al nivel del brasileño. "Ganar al Unicaja el domingo sería el mejor regalo de cumpleaños, pero también superar la eliminatoria y volver a estar otro año en semifinales, sería un premio para todos", pedía ese deseo mientras soplaba las velas. Vuelco a su vida hace unas temporadas, dieta vegana y práctica de yoga, entre otras iniciativas, pero por encima una competitividad que le convierte en uno de los jugadores más carismáticos de nuestro baloncesto. Si el carioca encuentra una cierta comodidad durante el juego, Tenerife da varios saltos en rendimiento, quizá el equipo de la Liga más rico en la circulación de pelota, responsabilidad de Marcelinho en cierta medida; nuevamente posicionándose como una de las grandes amenazas del Unicaja en este play off, y porque además vive un momento extraordinario, de los mejores de una carrera que supera las dos décadas.

El juego de pick and roll es uno de los fuertes en el cuadro aurinegro, icónica la pareja con Gio Shermadini, alimentándose uno al otro, no hay un dúo en la ACB más eficiente y explotado como el de Huertas y el pívot georgiano. Evidentemente una de las claves y un plan de Ibon Navarro donde estará subrayado el paliar lo máximo posible esa conexión. Sin dejar a un lado a Fran Guerra, que mostró en el Carpena ser un jugador capacitado de hacer daño en la pintura verde; da igual el compañero que esté bajo canasta o en la continuación, que Marcelinho ya lo encontrará en ese radar único.

Le tocará bailar a Alberto Díaz con el brasileño, no al 100% el capitán pero se le requiere en estas funciones, como él mismo aseveraba, poco a poco poniéndose a tono. "Creo que media Liga piensa en cómo frenarle, un jugador que ha demostrado la calidad y el talento que tiene. Tenemos nuestras armas, que no las voy a decir, pero haremos todo lo posible para que tenga el menor impacto posible en el partido. Todos tenemos planes para todos los jugadores, claro que nos preocupa ese pick and roll con Shermadini, el dúo más desequilibrante de la competición", analizaba el capitán del Unicaja.

También Kendrick Perry examinaba a Huertas. "Es duro. Es un competidor, un gran jugador. Y pienso que mi trabajo como defensor es intentar hacerle lo más difícil posible que haga jugadas. Tiene toda la experiencia del mundo. Pero nosotros entendemos que Lenovo Tenerife no solo es Marcelinho. Tenemos que mantenernos sólidos y hacer que se sientan tan incomodos como podamos, como equipo. Su conexión con Shermadini es importante para ellos; han conseguido hacer un bloque duro, como estamos intentando construir aquí. Ya sabes, obviamente es algo que conocemos. Como competidores es algo que esperas, lleva tiempo construir esa química y esa conexión que ellos tienen, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Pero de nuevo, no solo se trata de esos dos jugadores, tienen otras armas peligrosas. Tendremos que tratar de incomodarlos lo máximo posible".

12.7 puntos y 8.2 asistencias son sus promedios frente al Unicaja esta temporada, el que más aprietos puso a los cajistas en Badalona, imparable en un repertorio donde también destaca ese tiro a una pierna patentado. Una leyenda sobre la que recaerá el foco, de los grandes nombres de esta eliminatoria.