Ibon Navarro y las claves para Manresa

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Martín Carpena antes del viaje a Barcelona para jugar el segundo partido de la eliminatoria ante el Baxi Manresa. El técnico, además de referirse al estado de Perry, señaló varios puntos importantes del encuentro. Acerca de cómo ha afectado el descanso más largo de lo habitual para los cánones del play off, decía Ibon que "cuando se vea el resultado podremos hablar. Nos ha dado un poco de margen para recuperar a Kendrick, aunque en un formato con menos de días de descanso creo que tendríamos algo más de ventaja. Pero no importa, da igual, es lo que es, hay que mirar la parte positiva. Podemos recuperar a Kendrick, si no para el tercer partido y si no, Dios quiera, para semifinales", señalaba Ibon: "Los demás están bien, a estas alturas de temporada los jugadores quieren jugar, no quieren entrenar. Estamos haciendo entrenamientos más cortos y condensados para no llegar saturados, con poca carga táctica, intentamos mantener niveles de ritmo, pero las cabezas están en la competición y el play off y no es cuestión de pelearte con ellos para mejorar algo concreto. Es algo normal, estamos a finales de mayo y es normal".

"Yo creo que los porcentajes de tiro que ellos tuvieron no dependen tanto de nosotros, tuvieron un nivel de acierto bastante alto. Analizando un poco sus partidos, cuando ellos han tenido un porcentaje de tiro alto han perdido, no es un factor decisivo, van más por las canastas de dos, que son fáciles a campo abierto. Van más por el rebote y por el porcentaje de dos del rival. Antes de llegar al final de que ellos meten de tres hay cosas que podemos mejorar antes. No es cuestión de concretamente reducir sus porcentajes, tenemos que evitar en lo que son muy buenos", decía sobre las claves técnicas y tácticas del partido Ibon: "Si miras las concentración de asistencias, tiros y pérdidas el control de partido lo hemos llevado nosotros. Con 22 pérdidas que tuvieron en el primer partido ese control de partido no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros, tenemos comprobado que corren menos con nosotros que con otros equipos, no creo que sea una cuestión control de ritmo partido por correr más o menos. Que haya un ritmo alto les lleva a cometer más errores, no creo que va tanto por ahí. Va más por la cantidad de canastas que meten a campo abierto y la calidad de nuestros tiros en el sentido de que si no estamos organizados después ellos anotan más fácil. Sí puede ser decisivo el ritmo en cuanto al desgaste pero no en cuanto al juego en sí".

Acerca del trabajo que se hizo en el primer partido sobre Devin Robinson, Ibon decía que "es un jugador muy bueno, que juega en espacios y medias distancias y nosotros tenemos muy buenos jugadores ahí. Melvin y Will hicieron un gran trabajo. Melvin sufrió ahí un poquito en el partido de Manresa, vimos vídeos con él, le atacó antes de tiempo y le hizo daño. Pudimos controlar en la medida de lo posible el rebote. Nadie dice nada de Dani Pérez porque Alberto hizo un trabajo bestial. Se dispararán el tiro de tres puntos, se trata de no taparte los pies y descubrir la cabeza. Es importante lo de Robinson, pero también lo de los dos bases".

Sobre la atmósfera en el Nou Congost, Ibon decía que "no me espero un ambiente mucho peor que en el partido de Liga, que ya hubo un ambiente increíble, lleno, apoyándoles 40 minutos. Lo mismo, pero en play off. El Nou Congost siempre da un mínimo muy alto y el máximo lo comprobaremos mañana. Siempre tiene un gran ambiente, gente que aprieta mucho y con ese plus de energía en su casa. Somos conscientes de que nos vamos a encontrar un equipo peligroso en la cancha y eso va a ser diferente".

Por último, el técnico cajista explicó cómo afecta tener ya el primer punto en el bote. "Saber que jugamos, que somos capaces de ganar allí, saber que tendríamos otro partido en el Carpena te da no tranquilidad pero sí hay un colchón. En las otras dos series ya lo habéis visto lo que es ganar el primer partido en casa, si te equivocas tienes un problema gordo. Vamos a estar mejor en algunas cosas, ellos también pueden mejorar. Va a ser difícil, pero lo más difícil ya está, que es ganar el primer partido y romper el play off. Viendo las otras series compruebas que no es sencillo".