Kendrick Perry, duda hasta el final en Manresa

Los días de descanso en la eliminatoria entre el Unicaja y el Baxi Manresa han servido para ganar algo de tiempo y que Kendrick Perry pueda mejorar su estado físico, pero no está garantizada la presencia del base de Florida en el segundo encuentro del play off, que se disputa este martes (20:30 horas) en el Nou Congost. Perry recibió un golpe en su rodilla izquierda en el último partido de temporada regular ante el Zunder Palencia. Se estimó que no era el mejor momento para arriesgar y el propio Ibon lo anunció antes del duelo que abría la serie que no estaría.

Para el segundo encuentro tampoco las tiene todas consigo el técnico vitoriano. "Va a viajar, ayer hizo algo más de la mitad del entrenamiento y estaba con sensaciones buenas, pero no acabó con las mejores. Tomaremos una decisión ya este martes, pero tiene que estar muy bien para que saquemos a uno de los 12 que están completamente sanos para meterlo a él. Tiene que darnos mucha confianza, si no iremos con los del primer día", decía Ibon sobre sus planes con el americano.

Ya se sabe la filosofía del técnico vitoriano, que prefiere a jugadores al 100% y que sólo en circunstancias muy concretas opta por forzar a algún jugador. "Si fuera un quinto partido de la final...", decía la semana pasada cuando se le cuestionaba por utilizar al base.

Kendrick Perry es un jugador esencial en los esquemas del Unicaja, pero también Tyson Carter ha jugado grandes partidos como director de juego, tiene esa versatilidad para jugar en los dos puestos y ser importante de cualquier forma. Aunque el equipo queda con más sobrepoblación en los puestos interiores y algo más corto por fuera, también hay más piezas para realizar otro tipo de trabajo. A ver qué depara la evolución de Perry.