Ibon Navarro: "Si compites siempre, puedes tener la opción que hemos tenido hoy"

El Unicaja pudo subsistir en Fontajau a base de esfuerzo y extra de trabajo, aspectos que manifestaba Ibon Navarro en sala de prensa. Especialmente contento el técnico vitoriano por la capacidad de reacción que tuvo su equipo en la segunda mitad. "Primero quiero felicitar a Bàsquet Girona, ya no solo por la temporada, sino por el baloncesto, su estilo, por cómo son fieles a lo que quieren hacer; va a ser complicado ganarles aquí, ya no solo ganarles, aquí en particular. Con los porcentajes que hemos tenido hoy, los problemas para defender los primeros cinco o seis segundos de su ataque, hemos tenido que hacer un sobresfuerzo para meternos dentro, sobre todo cuando han cogido diecisiete puntos de ventaja. Pero hemos trabajado bien, encontrando la fórmula, aprendimos a jugar contra ellos a medida que el partido avanzaba; pudimos controlarles bien en estático y es el principal motivo de la victoria".

"Realmente no hemos hecho un discurso en el descanso para que cambiara el equipo, sino que no estaba pasando nada que no supiéramos. Sabíamos que teníamos que defender los primeros segundos, no lo estábamos haciendo; teníamos que intentar colapsar la pintura para que no penetrasen en esos segundos, no lo estábamos haciendo; tampoco controlar el rebote. No meter los triples o tiros libres depende tu acierto en un momento dado. Ver que te estaban anotando tan fácil, te va generando ansiedad a la hora de tirar porque te obliga a meter. Anotan muy fácil y eso hace que falles más. La forma de liberarnos era estar más sólidos en defensa, es lo que hemos hecho. Dejar a este equipo en 30 puntos en la segunda parte tiene mucho mérito", hablaba Ibon Navarro del cambió drástico tras el descanso, que se hizo de rogar porque no se entró hasta bien entrado el tercer cuarto.

"Girona juega así. No es sorpresa. El problema que no estábamos preparados para jugar contra esta intensidad con la que ellos han jugado, ha sido el problema durante la primera mitad", insistía Navarro. "Estamos más cerca de perder un partido, eso seguro. Ganar en esta Liga es muy difícil, ahora tenemos una semana para preparar el partido del WiZink, donde intentaremos competir bien. Hay que ir partido a partido, competir siempre; sin ese espíritu de competir, es más difícil. No hay mucha más valoración y queda mucho", finalizaba una rueda de prensa seguro que placentera, también para toda la expedición malagueña porque el tesoro de vuelta es enorme.