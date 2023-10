Ibon Navarro y el diagnóstico de la situación del Unicaja

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, pasó por la sala de prensa del Carpena antes del viaje a las islas para jugar este domingo ante el Gran Canaria en un duelo de máxima exigencia ante un equipo que el año pasado también fue campeón, en este caso de la Eurocup. El técnico vitoriano hizo un interesante análisis de la situación del equipo tras las dos derrotas y de cómo va evolucionando ese ajuste en los roles.

"Estamos mejor de piernas tras el descanso de este jueves, ha habido una buena carga en los primeros tres días. A ver si estamos mejor y el descanso sirvió para recuperarnos y estar con chispa, esperemos que sí", hablaba el técnico sobre el estado físico de la plantilla: "Con Kravish vamos a día a día, responde bien a la carga, tenemos que cumplir plazos y ser progresivos, si nos pasamos iremos para atrás y no podemos permitirlo. Los que estaban menos entrenados han aumentado la carga esta semana, vamos a ver cómo la asimilan. No estarán bien aún, pero había que invertir estos días en cargar, me refiero a Tyler, Kendrick Alberrto, Melvin... Vamos a ver cómo van evolucionando y cómo va esa carga extra para homogeneizar el estado de todos".

En ese complicado proceso de poner en forma a quien está más corto y darle su importancia justa dentro del puzle físico y táctico anda el vitoriano ahora mismo. "Es difícil, porque si los jugadores estuvieran bien sería volver a lo de antes. Pero es un proceso de cambiar de pretemporada, cuando se había trabajado de una manera, a temporada sabiendo que los jugadores no están bien. No tiene que causar frustración, pero es algo en lo que tienes que invertir para volver a esa otra normalidad. Es cuestión de que vayan pasando los partidos para recuperar esa versión. En pretemporada el nivel competitivo no se vio afectado porque los que estaban trabajando lo hicieron bien, pero sabíamos que se iba a ver afectado. No podemos retrasarlo, queda mucho, si esperas a que los jugadores están bien, en vez de dos semanas tienes que esperar cuatro. Tenemos claras las cosas para reajustar. Necesitamos que esos jugadores que necesitan ponerse a un niel físico mejor vaya mejorando", proseguía Navarro.

"Sabemos desde la segunda semana de agosto cuándo vuelve Yankuba y cruzando dedos para cuándo volvía Kravish. Intentamos traer dos jugadores interiores para no mover roles, pero no había", asumía el entrenador cajista cuando explicaba el proceso de integración: "No queríamos debilitar mucho el nivel competitivo en pretemporada porque luego cuesta recuperarlo. Pero sabíamos que cuando volvieran había un bajón. El primer día de Yankuba es bueno porque justo se ha puesto para competir, pero no mucho tiempo. Tiene que pasar ese periodo de entrenarse y ponerse fino. David no puede tener un trabajo normal como Yankuba. Debemos ir controlándole la carga para que no recaiga. Ese proceso va a tardar más. Tenemos que prolongar esa carga de minutos pero no demasiado. Melvin no ha jugado tantos minutos en el Mundial y su ritmo no es tan alto como Kendrick. Sabíamos que podía haber 4-5 semanas de problemas, mientras están fuera hay nivel competitivo de la temporada pasada y la pretemporada. Pero no entran al 100%, a pesar de las sensaciones que teníais sabía que esto iba a pasar. No me ha trastocado, esperaba que ojalá pasara muy pronto, pero nos ha pillado con la liga empezada. Este proceso, que no recaigan, que los que están peor se pongan pronto.... Debía llegar. Pero no hay que tener prisas, no podemos dar pasos atrás y no perder jugadores, tenemos que tener cuidado para afrontar una temporada que acabamos que empezar".

"Es clave", señalaba, con datos, el papel de David Kravish para el Unicaja: "El equipo pasó de ser uno de los mejores equipos del control de la amenaza del bloqueo directo a ser de los peores. Por su rapidez, por su interpretación defensiva del bloqueo directo, no tenemos que ayudar tanto con él. A nivel defensivo es muy importante, no te cuento a ofensivo. A nivel defensivo es clave. El entrenador tiene que estar para algo y encontrar soluciones, pero los automatismos defensivos se ven condicionados. Delante nos da doble juego: short roll, abrirse, bote y mano a mano, larga distancia... No tenerlo condiciona a todo campo porque obliga mucho a correr, Dylan nos puede ayudar a mantener esa línea. Pero por eso tenemos que cuidarlo y que vuelva bien".

Acerca de la reacción en el trabajo de los jugadores, Ibon decía que "han estado muy pesados, se han llevado un buen meneo. Hasta hoy era meter la carga que necesitaban y con esas cargas el equipo no tiene chispa por las piernas pesadas. Tenemos que recuperar. Con David en el campo se ve más reconocible, con más automatismos, pero sabemos que no podemos tener muchos minutos, necesitamos mejorar otros recursos y al mismo tiempo tenemos que competir, no sólo construir. Hay que acertar la receta de qué tiempo inviertes en una cosa y qué otra. Espero que lleguemos al domingo bien de patas y con un poco más de alegría, que el equipo se vuelva divertir y salgan cosas y no tener el juego tan sucio como ahora mismo".