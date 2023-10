Unicaja pisa el acelerador antes de viajar a Gran Canaria

Unicaja ha caído derrotado en dos ocasiones consecutivas en Liga Endesa. Algo que no pasaba desde hace bastante tiempo y que la afición del equipo de la Costa del Sol no se esperaba en este ilusionante comienzo de temporada y menos de forma tan temprana. Pese a esto, no es algo tan alarmante como podía aparentar tras suceder la segunda de estas contra Valencia Basket, pero es cierto que se quiere poner fin a esta dinámica de resultados antes de que sea realmente alarmante.

Ibon Navarro metió una marcha más en el ritmo de trabajo de la plantilla para, de esta manera, intentar solucionar las deficiencias, que observó en los últimos duelos a su equipo, y, como consecuencia, este jueves el plantel entrenará en doble sesión y no serán las últimas de la semana, ya que el cuadro cajista volverá a ejercitarse bajo las órdenes del técnico el viernes antes de poner rumbo a Gran Canaria para el próximo enfrentamiento liguero.

El entrenador de Unicaja conoce de la importancia de vencer contra el Dreamland Gran Canaria y del potencial de este encuentro como posible punto de inflexión, puesto que, en la pasada campaña, así lo fue cuando el cuadro de la Costa del So, venció solo dos semanas antes de la Copa del Rey celebrada en Badalona, donde el equipo malagueño volvió a alzarse con un título de campeón varios años después de hacer lo propio en la Eurocup contra el Valencia Basket.

Este partido contra el conjunto entrenado por el técnico Jaka Lakovic será también el primero sin Ilimane Diop en el plantel de Ibon Navarro, ya que acabó su relación contractual con Unicaja para que no se notasen las bajas existentes de interiores en la plantilla debido a las lesiones sufridas por Yankuba Sima, Augusto Lima y Dejan Kravic.