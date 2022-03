Ibon Navarro: "Somos un equipo de estado de ánimo"

Ibon Navarro habló en la víspera del partido ante el Gran Canaria, un encuentro de alta dificultad este sábado (20:45 horas). El técnico vitoriano explicó las sensaciones del equipo después de la buena victoria en Rumanía, pero quiere concentrarse en lo que hay que salvar en la ACB. "Son dos competiciones diferentes, el estado emocional y anímico son distintos. En una se está en buena posición, no clasificado aún pero en disposición de hacerlo y dependemos de nosotros mismos. La Liga ACB está con un nivel de igualdad extremo y el equipo diría que no lejos, pero sí no está donde quiere, y tenemos que focalizar nuestras energías y concentración. Queremos ser en Gran Canaria competitivos, llegar con opciones de ganar a los minutos finales y hacerlo", aseguraba Ibon.

Enfrente, un equipo que ganó en el Carpena en los comienzos de temporada, con una canasta sobre la bocina de Kramer, que hizo mucho daño. "Es un equipo, al igual que muchos otros, que tuvo tema Covid, lesiones... Parecía que iban fijo a la Copa, pero llegaron las plagas de lesiones y covid y perdieron siete perdidos seguidos y se quedaron fuera. Tienen una plantilla muy grande, dos quintetos de primerísimo nivel, de nivel Euroliga. Van a ir hacia arriba, tienen mucha calidad, con salud y continuidad irán hacia arriba. Será extremadamente difícil y exigente, necesitamos nuestra mejor versión contra un equipo de muchos puntos en cada línea, de mucho nivel en cada posición. Será una máxima prueba en cada posición".

"No te voy a hacer scouting", bromeaba Ibon Navarro cuando se le cuestionaba por cómo frenar al ataque canario: "Máxima responsabilidad y esfuerzo individual, es la base. Se pasan muy bien la pelota, con muy buenos tiradores. No puedes despreciar a nadie en la línea exterior. Todo pasa por un máximo esfuerzo y compromiso individual, que el equipo tenga que ayudar lo menos posible a nivel defensivo. Tiene a Brussino, Ennis, Albicy, Kramer, John Shurna... Generan muchos puntos de 1x0 en contraataques y hay que evitarlo con un gran balance defensivo y ver si otra vez ver si somos capaces de ganar y controlar el rebote como lo hicimos en Rumanía".

"Lo más importante es que no tengamos miedo de cosas que no están pasando", respondía Ibon por cómo afrontar el vestuario verse a una sola victoria de los puestos de descenso: "Somos muy buen equipo, que no está donde quería, pero quedan muchos partidos. No podemos preocuparnos por cosas que no pasan. Es lo que tenemos que hacer. Estar así no te ayuda a hacer nuestro trabajo. Somos un equipo de estado de ánimo. Si todo fluye somos extremadamente peligrosos. Si se atranca sufrimos y tenemos que agarrarnos a cosas sencillas. No son jugadores que en septiembre pudieran pensar que estuvieran aquí. Hay equipos en situaciones raras, el covid ayudó a que pasara. Hay cosas que pueden pasar, pero sólo puedes estar atento a lo que pasa".

La irrupción de Cameron Oliver en Rumanía fue un soplo de aire fresco, de mucho poderío. "Cameron un tipo de jugador muy diferente. Su dimensión física nos da muchas cosas. Es el primer partido en un mes que el equipo gana rebote y que concede menos del 30% de los rebotes defensivos al rival, siendo éste un equipo muy físico. No ya por los ocho que coge él sino por lo que no permite que coja. Desvía tiros, tiene presencia física. Tenemos que acabar de encajarlo a nivel defensivo y de ataque y a partir de ahí explotar su talento de generar juego, de pase desde el poste alto, de buscarle dentro contra menos pesados cerca del aro o jugar de cara con más lentos. Pero ahora mismo no tenemos que centrarnos en él, hasta la semana después de jugar en Oostende no tendremos tiempo de trabajar un poquito más. No podemos centrarnos demasiado en involucrarle", explicaba Navarro sobre el californiano.

"Tenemos a Tim y Alberto con acumulación de minutos. Tim jugó al tres muchos minutos en Rumanía y eso le supuso una carga extra que debemos controlar. Jaime aún no llega", respondía el técnico vasco sobre el estado físico de la plantilla al tiempo que se refería a la polivalencia de la plantilla: "A mí me parece que es una virtud tener jugadores versátiles. Tim no había jugado de tres desde el Zenit. Él no se siente muy a gusto ahí, pero nos da una dimensión de equipo más grande que nos hace falta. Él lo entiende y es un gran recurso, pero no creo que sea demasiado habitual. Podemos aprovechar la Versatilidad de Cameron y Carlos de jugar al 4 y al 5 también. Nos falta algo de tamaño y kilos en la línea exterior y esa es una solución".