Ibon Navarro: "El equipo sabe a lo que tiene que jugar cuando se ponen las cosas complicadas"

Ibon Navarro se mostró contento tras el pleno de victorias del Unicaja, tres de tres, en la primera vuelta de la Basketball Champios League, en esta ocasión en un partido complicado ante el PAOK Salónica (77-63) debido a la multitud de intervenciones que sufrió el encuentro: "La primera parte no tuvimos ritmo, demasiados parones, no fue fácil coger el ritmo para poder correr. Supimos estar activos y coger intensidad en defensa". El técnico vasco explicó que el conjunto griego realizó un buen planteamiento de partido, centrado en que fuese "lento, han planteado jugar un partido físico, embarrado. También hay que ganar de esta forma aunque no sea nuestro juego".

El técnico cajista fue sincero al reconocer que es "fácil ganar cuando juega bien pero no lo es tanto cuando no lo haces" y se mostró contento tras vencer "sin jugar a lo que queríamos, ganar es ganar". De hecho, admitió que este tipo de partido son necesarios, ya que esta situación es probable que se repita a lo largo de la temporada: "Hoy lo hemos sacado, pero otros días no lo hemos hecho. El equipo tiene claro que hace bien, hemos tomado buenas decisiones en ataque, cuando tu dejas en 9 puntos al rival tienes más opciones de ganar. El equipo sabe a lo que tiene que jugar cuando se ponen las cosas complicadas. Hemos encontrado a Darío Brizuela y otro día encontraremos a otro".

Respecto al regular porcentaje desde la línea de 6,75 metros, 25% debido a un 6 de 24, salió en defensa de sus jugadores: "Lo importante es cuántos de esos tiros son buenos y cuántos no. En la primera parte hemos hablado que 5 de ellos no fueron buenos, la segunda parte hemos leído mejor la posibilidad de lanzar. Con algo mejor de porcentaje hubiéramos ganado antes, pero el desacierto no debe restar. No es cuestión de deseo si no de acierto. Es complicado bajar la pulsación y debemos ser capaces de regularnos y bajar de revoluciones, porque atrás las necesitamos. La tensión afecta al tiro, jugadores como Tyler Kalinoski se van con un cero de cinco pero hay que valorar el trabajo que hizo atrás".

El técnico vasco fue sincero y admitió que el equipo no se llegó a reconocer sobre la pista del Martín Carpena: "No hemos entrado casi ninguno al partido, hasta 44 parones hemos vivido en la primera parte, demasiados parones e interrupciones. Ibon Navarro también habló sobre el arbitraje, siempre desde el respeto: "Nos cuesta adaptarnos al nivel ACB de una semana a otra. Esto de los parones no pasa en la ACB, no hay tantos. Los árbitros son distintos y nos costará adaptarnos de un partido de ACB a otro o de BCL a BCL". También explicó que las decisiones arbitrales hicieron que David Kravish se saliese del encuentro: "Dos faltas en ataque no le han permitido meterse en el partido. Debe adaptarse al arbitraje de Champions League para que no le saque del partido".