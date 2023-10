Ibon Navarro: "El equipo se ha quitado un peso de encima, nos hemos visto reconocibles"

Tremendamente satisfecho Ibon Navarro tras una versión del Unicaja ante el Joventut que rodeó la matrícula de honor, en un día perfecto, no solo por romper la racha negativa de tres derrotas, sino por el despliegue baloncestístico del equipo malagueño, el de las grandes noches. "Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hemos hecho un buen partido ante un gran rival, que ha estado muy acertado. Puede parecer que ninguno haya estado bien atrás, pero los ataques han estado muy destacables. El 56% en rebote ofensivo es una barbaridad. Hemos recuperado a Tyler, que nos aporta mucho ahí, también a Will; esos jugadores que nos tenía que dar, nos han dado mucho. Kendrick ha hecho el primer tiro de tres en el ultimo cuarto, pendiente que todos estuvieran cómodos. Es un partido y hay que seguir. Hemos hecho un buen trabajo. Creo que esta semana es especialmente buena. Tyler ha hecho un partido espectacular, Djedo ha tenido un rendimiento muy alto también cuando ha entrado en un listón muy bueno. Muy coral, tenemos que estar satisfechos. Tenemos ahora un partido complicado en Hungría para empezar la BCL. A seguir".

"No creo que sea fácil tener esos porcentajes en la situación en la que estábamos. Eso habla bien de la confianza en el grupo. Somos capaces de jugar a muchos puntos, también a pocos, pero esto habla muy bien de la madurez del equipo. No sé si nos hemos liberado. Dije que la primer victoria iba a ser fea, me he equivocado. El equipo se ha quitado un peso de encima porque se ha visto capaz de hacer las cosas que sabe hacer. Nos hemos visto de nuevo reconocibles", alababa el poso Ibon Navarro de su equipo, con un 69% en tiros de dos y un 45% en triples. "Tiene mucho mérito que muchos jugadores con el nivel de confianza bajo han aportado, en general todos. Somos un equipo que es un estado de ánimo. Nos hemos pasado la pelota, correr, mucho ritmo, 30 asistencias son una barbaridad. Habla muy bien del ritmo coral del equipo. No hemos estado mal atrás, pero hay cosas que podemos hacer mejor. Tomic ha tenido pocas asistencias pese a los 17 puntos, eso habla bien de nuestro trabajo, ha dado 0. Cambiamos su anotación, capaces de cambiar su ritmo. David nos ha dado rigor y pistas de cómo podía ser el equipo".

"El año pasado era una situación muy favorable porque las expectativas eran muy bajas. Era fácil tener a la gente contenta, te supone poca presión. Pero este año es distinta, la Liga es distinta. Vamos a ver las victorias que tienen los de abajo. El nivel medio es mejor, eso hay que tenerlo en cuenta. No somos un equipo que pueda vivir del pasado, entonces puedes morir del éxito. Eso lo sabéis todos. Es otro año, y el equipo no es el mismo. Hay que partir de cero. Necesitamos tiempo. Hay cosas que pensábamos que iban a salir sin ponernos, y nos pinta la cara cualquiera. Habla de la personalidad del equipo, de decirse las cosas a la cara", reflexionaba Navarro en sala de prensa, que destacó especialmente la labor de Kravish. "David es diferencial para nosotros, lo necesitamos. Yankuba es un jugador distinto. David nos ayuda mucho a la hora de defender". Y el papel del Carpena, mensaje que surtió efecto en la previa. "Ha estado espectacular. Hoy sí. He visto a la gente apretar, que todos nos demos cuenta que hay que ir por un camino. Cuando el pabellón está así, somos un equipo muy jodido de ganar aquí".