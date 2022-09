Ibon Navarro: "Los jugadores ya saben que es un cara o cruz, no hay que decírselo"

Ibon Navarro atendió a los medios en la previa del encuentro entre el Unicaja y Heroes Den Bosch. El choque es clave en la temporada de los cajistas, el primero de los dos que le separan de la fase de grupos de la BCL y de empezar la temporada con buen pie. El técnico cajista desgranó el estado del equipo, la llegada de Alberto y Darío y analizó al rival y las armas que tienen.

"Hechos polvo, cuando se pasa el subidón se viene todo, ayer no completaron el entreno por cuidarlos y para que tengan una entrada progresiva. Esperamos que nos traigan energía positiva, pero con cuidado y entre algodones. Los dos llevan un mes sin entrenar como tal, solo preparando partidos y descansando", explicó sobre el aterrizaje de los campeones de Europa.

La pretemporada concluyó el pasado domingo en La Linea de Concepción con sensaciones dispares: "Condiciona más los problemas que hemos tenido que esta final anticipada, nadie tiene una visión real y clara del equipo. Hemos estados todos los partidos sin bases, menos granada y, contra el Betis, Perry no estaba al 100%. Hemos podido ver cosas muy buenas, otras no tan buenas, y no nos queremos engañar pensando que se va a solucionar estando los dos bases. Nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos, para nosotros esto es una Supercopa, vamos a jugar, esperemos, dos partidos que nos den acceso a la BCL".

Respecto a la plantilla, declaró que Augusto Lima tiene "alguna pequeña molestia" y que Kendrick Perry "evoluciona bien de su tobillo". El base con pasaporte montenegrino pudo terminar el encuentro ante el Betis. El resto se encuentra bien salvo "alguna pequeña molestia sin importancia". Del rival comentó que tienen "buenos jugadores no desconocidos" y también que "tienen sus armas y las saben explotar". Añadió, por otro lado, que tienen "menos que cosas que perder que nosotros, entonces hay que centrarse en hacer las cosas bien y ser inteligentes".

Sobre la integración de Tyson Carter en la plantilla, con luces y sombras en la pretemporada, dijo que "la Copa Andalucía en la linea ha mostrado otras cosas de Carter, y sabíamos que la llegada de Perry le iba a ayudar". Ante el Granada dejó buenos destellos de sus capacidades en ambos lados de la cancha. "Está más arropado dentro y fuera. A nivel defensivo nos ha dado mucho más. Una linea más positiva que al inicio de la pretemporada. La llegada de Darío le va ayudar, también a Djedovic, que va a dejar de jugar tanto ene l puesto de base y todo va a caer más en su lugar".

Todo el mundo es consciente de la importancia de este fin de semana para los malagueños. Una "Supercopa" como Navarro lo define. "Si estuviésemos todo el día diciendo que es un cara o cruz estaríamos poniendo un nivel de estrés importante. Todos los partidos de Unicaja son importantes, queremos ganar todos los partidos. Los jugadores ya saben que es un cara o cruz, no hay que decírselo, hay que centrarse en qué hacer para poder ganar", detalló.

El apoyo de la afición será clave, no solo en estos encuentros, sino a lo largo de la temporada, especialmente con el duro calendario de inicio que tienen los cajistas". "Dudo mucho que no pasemos pasemos por momentos malos, y la ventaja de jugar en casa tiene que ser una ventaja y no una presión. El partido no se va a resolver en el minuto cinco, son un equipo con armas para estar en el partido. Hay que estar sólidos y cuando llegue el momento ahí es cuando se tiene que notar que estamos en casa", comentó acerca de tener la grada a favor.

Por último, aclaro que no están subestimando al rival. "A un partido puede pasar cualquier cosa. Nosotros no hablamos de probabilidad, sino de posibilidad. ¿Puede ganar el Den Bosch? Sí ¿Puede ganar Unicaja? Sí", decía. "Tenemos mucho respeto, que no miedo, y no lo estamos subestimando como rival. Ellos tienen sus fortalezas y debilidades y las conocemos muy bien", concluyó el técnico cajista.

Mañana arranca la temporada 22/23 para el Unicaja ante el Heroes Den Bosch a las 20:30 horas en el Carpena.