Ibon Navarro: "Esto tiene mucho mérito"

El Unicaja ha logrado alcanzar las semifinales del play off de la Liga Endesa tras arrasar al BAXI Manresa en el Nou Congost y ya espera a su adversario que saldrá de la eliminatoria entre el UCAM Murcia y el Valencia Basket. Tras el duelo, Ibon Navarro atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El técnico oriundo de Vitoria hizo una valoración tras el encuentro: "Quería felicitar al Baxi Manresa por la temporada que ha hecho. Entrar en Copa, jugar los ‘play-off’... Dejando fuera a equipos muy importantes, tiene mucho mérito. Es muy bonito ver el pabellón como ha estado hoy. Me ha tocado a mí estar aquí en otro momento. Ganar en el Congost al Baxi Manresa como lo hemos hecho, tiene mucho mérito, con la baja de Kendrick Perry y jugadores que tal vez no estén en su mejor momento, que tenemos que recuperar para lo que nos viene. El primer cuarto acabó con un 20-28, han metido muchas bandejas y ha metido ese canastón Tavante. Pero teníamos buenas sensaciones. Luego hemos conseguido controlar su ritmo de juego y hemos impuesto el nuestro. El otro día sus ritmos de juego fueron anormalmente altos y hoy han sido anormalmente bajos. Es una victoria que no por holgada ha sido más sencilla".

Después de esto, el entrenador habló de las diferencias entre un partido y otro: "La presión con la que jugamos el primer día por tener que ganar ese primer partido en casa. Ellos jugaron muy cómodos porque no tenían la obligación de ganar. Sus porcentajes de tiro fueron muy altos y tuvieron jugadores que anotaron de tres puntos que se salieron del guion. Veníamos con la cábala de que si no conseguíamos ganar teníamos ese tercer partido. Y eso pesa en una serie de tres partidos. Esa es la principal diferencia, que se traduce en los porcentajes de tiro que ha habido". "Es lo que nos pasó a nosotros. Valencia estaba obligado a ganar y el planteamiento del UCAM Murcia fue brillante. El Valencia tuvo malos porcentajes de tiro exterior y UCAM Murcia, sin presión, jugó muy suelto. Esto gira… UCAM tiene que ganar en casa y para Valencia es todo o nada. Va a ser un partido muy bonito", añadió sobre la eliminatoria de la que sale su rival de la siguiente ronda.

Por último, tuvo unas palabras sobre el estado físico de Kendrick Perry: "Hoy estaba mucho mejor. Ha sido una cuestión de prevención. Teníamos que ser inteligentes. Tenía la rodilla un poco tocada y hemos tomado ese riesgo de venir hoy aquí a jugar sin él. Hoy ha entrenado y está con buenas sensaciones. Vamos a ver si podemos ir metiéndolo otra vez con el equipo y si puede jugar las semifinales".