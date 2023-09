Ibon Navarro: "No se ha muerto nadie; estamos muy mal acostumbrados todos"

Con un tono más sereno, menos opaco que en Zaragoza, Ibon Navarro desgranaba una derrota del Unicaja en el Príncipe Felipe que debería ser algo puntual en cuanto al cómo, estuvo irreconocible en su identidad el conjunto malagueño, y el técnico trata de concienciar que solo se trató de un día gris en la oficina. "Todavía no nos hemos visto. El bofetón ya se lo dieron ellos. Esto iba a pasar. Es una cosas que hablamos en pretemporada. Cuando tu madre te dice que no te subas al muro y al árbol, no te caes; pero después de tantas veces, te puedes caer. Estoy tenía que pasar, a aprender y esto no significa que no vayamos a caer más veces. No hemos tenido tiempo para cambiar algo. Los sistemas no se entrenan de un día para otro, es algo que llevamos entrenando desde agosto de 2022. Nos faltaron otras cosas. Entrenaremos cosas básicas, no puede cambiar tu forma de jugar. No cambiamos por los resultados, esto tenemos que tener cuidad. Los rivales también juegan, porque Zaragoza también juega, que nos meta 100 puntos significa que hacen cosas bien. El Girona parecía muy malo y ahora no lo es, ahora parece que pueden ganar la Liga. Era un error pensar que Zaragoza iba a ser el del Madrid, todo tiene un proceso, ya nos pasó en Vitoria. No se arregla esto en un día de entrenamiento", reflexiones de Ibon de ese inicio loco de competición y un proceso que también es complejo para este Unicaja tan bien trabajado.

"No se ha muerto nadie, es la jornada dos y estamos todos muy mal acostumbrados, los aficionados, todos, y esto pasa. No se ha muerto nadie ni hay que montar un congreso de ministros por perder en Zaragoza porque parece que Zaragoza es un desastre y hay mucha gente que está equivocada, eso para empezar. Hay que racionalizar un poco las cosas. Hemos perdido un partido, pero lo importante es cómo se perdió el partido, no siendo fieles a nosotros, pero ya dije que uno de los retos es que el mensaje siguiera llegando, y que íbamos a encontrarnos dificultades porque el interlocutor, yo, es el mismo. Al final cuando tú estás todo un año diciendo que cuidado, te hacen caso, al final son como los niños, que se subieron al árbol, se han metido un tortazo. Son profesionales y están igual de jodidos que todos, esto no significa que vayamos a ganar al Valencia Basket; significa que seamos los mismos de los últimos 14 meses, que espero que no nos cueste nada. No hay que montar una reunión porque esto sea un cataclismo, nos han acostumbrado tan mal que nos parece que esto es una crisis, y no debería serlo", reflexionaba en sala de prensa.

"Nos reunimos cuando perdimos en Gran Canaria, antes de la Copa, pero no es comparable. Es peor derrota esta que aquella. El motivo de lo que nos pasó no fue Gran Canaria, fue otra cosa. Sirvió aquello tres semanas después, vamos a ver si lo de ahora sirve. El análisis es mucho más sencillo. No hay que tratar una cosa externa que nos afecte, esto es algo interno. Hemos dejado de ser nosotros un día, esto es una solución más sencilla. Tiene que haber algo positivo y seguir adelante, no significa que no nos vaya a volver a pasar. El componente de aquello es que no era la primera vez, esto fue algo externo, ahora es interno. Ahora hay que gestionarlo de una manera más fáci", añadía, ese tipo de cónclaves han surtido efecto en los malagueños

También hay aristas constructivas. "Tenemos que agarrarnos a que siempre hay algo positivo, se salió de su línea y probar una cosa nueva. Ni somos nosotros ni nos divertimos. Hay que ser justos. El equipo tiene derecho a jugar un día mal, lo que no puede ser es que en los últimos catorce meses nos acostumbremos a competir bien. Todos tenemos un día malo en el trabajo. Seguro que volverá a pasar, pero tienes que ser tú. Y un Valencia Basket que llega a Málaga con la flechita hacia arriba tras ganar en Tenerife. "Todo el mundo hablando del Valencia que es un desastre, hay que relativizar las cosas. Tiene un equipo físico descomunal, que en el puesto de '1' ha traído a Jovic; es un equipo con talento tremendo, con muchas herramientas y armas. Pero cuando no consigue extraer eso, te destroza por otro lado. Tiene unas variantes ofensivas y defensivas, y que tiene potencial para estar arriba. Tiene físico para tener un equipo de Euroliga, incluso para estar arriba en las competiciones que disputen".