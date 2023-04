Ibon Navarro se muestra exigente: "Siempre se puede mejorar"

Ibon Navarro recalcó tras la victoria de Unicaja ante el Joventut de Badalona que su equipo se reencontró con su juego: "Estoy contento con los resultados, pero no con los momentos de juego que hemos tenido este mes. No jugamos bien en Lugo y Zaragoza, esta semana hemos estado mejor porque venimos de una semana de muy buen trabajo. Esa semana seguramente no acertamos yéndonos de un sitio a otro directamente. Además, se lesionó Darío y muchas más cosas que desconocéis. Estamos en un momento donde ganamos hasta jugando mal y esto no va a ocurrir siempre y ahora si hemos jugado bien. Siempre se puede mejorar, si mejoramos tendremos muchas opciones de ganar todos los partidos".

Por eso, recalcó el gran esfuerzo de su equipo: "Después de una semana dura, de mucho trabajo, el equipo ha confiado en lo que le hemos pedido esta semana. Hemos tenido ritmo y piernas. Dejar al Joventut en 25 puntos y a Tomic en cero asistencias en la primera parte habla del control que hemos tenido. Hemos encontrado muchos jugadores que han ayudado, partido muy sobrio. Hemos tenido momentos de lucidez, aunque también hemos errado tiros fáciles en la primera parte, algo de mérito tendrá la gran envergadura que tienen ellos en la zona. Partido muy sobrio y sólido, recuperándonos de la importante baja de Alberto y ahora de Darío, que nos limita la rotación".

El técnico vasco también reconoció la importancia de saber sobreponerse a los momentos de bajón: "Hay dos momentos importantes, el 30-15 del segundo cuarto a falta de seis minutos. Después de una rotación corta, nos hemos puesto en modo Globetrotters. Ahí hemos fallado tiros sencillos y le hemos permitido volver. No hemos anotado canastas fáciles. También, en el inicio del ultimo cuarto con dos perdidas nuestras no forzadas, después de haber hecho un partido muy serio en ese aspecto, les ha enseñado la luz. Además, se han apoyado en la zona y han subido la línea. Creo que fue más acierto de ellos que demérito de la corta rotación".

Quizás, la única pega haya sido no haber conseguido llevarse el basket average también, pero para Ibon eso no es ningún problema: "No lo hemos ganado, ni perdido, tenemos una buena renta con ellos. Es verdad que nuestro calendario es muy exigente, todos los partidos son muy complicados. Creo que Tyson no se ha equivocado, porque ellos tenían una falta por hacer y ha decidido ser agresivo, pensando que la realizarían. Ganar a Joventut tiene mucho mérito, si lo hubiéramos hecho de más, pues mejor".

También, habló sobre la actuación de Joel Parra, quien realizó una de sus peores actuaciones: "Creo que ha tenido más que ver Ejim y Barreiro que el Carpena, con todo mi respeto al Carpena. Han hecho un gran partido. Joel ha jugado muy buenos partidos ante Jonathan. Es internacional, campeón de Europa, decir que la presión del Carpena ha podido con él, prefiero pensar que ha sido por el gran partido de mis dos jugadores".

Respecto a las bajas, se mostró optimista y tranquilizador: "Alberto va bien, esperamos que pueda volver con el equipo esta semana, aunque sea sin contacto. Darío hay que controlarle las cargas de trabajo para que recupere las sensaciones. Espero que juegue ante Manresa. Si me dicen que si los sacrifico están en la BCL, lo firmo". Mientras que aprovechó para desvelar una de las claves de este Unicaja: "Los jugadores renuncian a su juego por tal de aportar al equipo. No me gusta hablar de individualidades". Sólo desveló que Mario Saint Supery jugará el Campeonato de España Junior.