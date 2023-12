Ibon Navarro: "El primer objetivo de la temporada está cumplido"

Ibon Navarro vivió una jornada particular como entrenador del Unicaja. Cumplió el vitoriano cien partidos en el banquillo malagueño, cita que ha servido para poner rumbo al Round of 16 de BCL y con nota, también con un Carpena festivo. "Felicitar al equipo por la victoria. El partido era muy importante, por el resultado que sabíamos del Le Mans, que si ganábamos se aseguraba la primera plaza. Felicitar al equipo por eso. El equipo ha hecho un buen trabajo en algunas claves que tienes que seguir con el Falco: controlar su rebote en ataque, pérdidas y limitar al máximo el juego de uno contra uno. Les hemos limitado el tiro de tres puntos. Tienen un equipo donde pueden meter muchos, les dejamos en 13-14 puntos en los primeros cuartos. Contentos por la victoria. El primer objetivo de la temporada está conseguido, que era acabar primeros".

El entrenador vasco analizaba la actuación de Mario Saint-Supéry, con más de veinte minutos en pista y una buena prueba para seguir adquiriendo rodaje. "Lo más importante es que no ha tomado malas decisiones en ataque, algo cohibido, pero con él hemos logrado el segundo más/menos del equipo (21). El equipo tenía que aprender con él en pista, que lo hiciera bien y lo ha hecho. Ha defendido bien a Antonio Jordano, que es un gran jugador, también a Zoltan Perl, que no es fácil. Y delante no se ha atrevido a hacer más cosas, pero ha estado efectivo en todo lo que ha hecho; buenos bloqueos. Ha cargado el rebote, ha estado sólido, ni más ni menos, como ha hecho el resto". El Unicaja anunció que no quedaban entradas a la venta horas antes, algo que Ibon Navarro "sabía desde ayer. Intenté comprar entradas y no pude. Supongo que ayudará a que sea puente, que la gente tuviera un sitio donde meterse por la lluvia. Aunque sea puente un miércoles, que sea ante un equipo que para el público menos gourmet no lo conoce, ver al Carpena así es fantástico. Una más".

En un centenario idílico que vive el equipo y un futuro que se firmaría como el actual. "Ojalá que cuando cumpla los 200, estemos en el sitio de ahora, y que se me pueda preguntar por los 300 o 400. En este negocio es difícil saber porque esto puede cambiar muy rápido. Mañana puede haber otra pandemia, no hay tantos partidos. Las cosas importantes son otras, créeme. Todo esto es más complejo. Que podamos estar como ahora: con el Carpena así, salud, que podamos estar los mismos; quedarme como estoy ahora".

Sima: "Contentos de finalizar líderes de grupo"

"Era un partido muy importante para nosotros y ser líderes de grupo. Falco tiene muy buen equipo, que pone las cosas difíciles, pero seguimos el plan de partido. Hemos estado concentrado en defensa, limitando el rebote de ataque o su tiro de tres. Eso ha hecho que nos llevemos la victoria. Muy contentos de finalizar líderes de grupo. En lo personal, contento con el equipo porque me dan confianza. Todos están jugando a un nivel muy alto, a mejorar detalles y poder seguir en esta línea", decia Yankuba Sima en sala de prensa.