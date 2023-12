Fiebre por el Unicaja: No hay entradas para el Falco

Tal es la fiebre actual por este Unicaja que el Carpena se llenará para la visita del Falco Szombathely. Partido aparentemente con poco cartel, deportivamente tampoco trascendental, sí definitivo para la clasificación a la siguiente fase de BCL, pero el trasfondo es cómo engancha el equipo malagueño. El club ha ido registrando en los últimos díaS buen ritmo de entradas, apoyado en el día festivo y que no hay actividad escolar el jueves, por lo que se verán más familias de lo habitual en la grada. 7.286 espectadores presenciaron el Unicaja-Le Mans, hasta ahora la mejor entrada en una Fase de Grupos, registro que debería quedar pulverizado, a la espera de la afluencia de abonados, por lo general un sector, cada vez más reducido, que no suele acudir al Carpena. La BCL continúa el proceso de gustar, aunque el motor es que la pelota va entrando, con esas ocho victorias seguidas en ACB y un equipo, dentro de las imperfecciones a estas alturas, que cautiva. "El partido de Manresa nos sirvió como un entrenamiento para este", decía Ibon Navarro en la previa, retrogusto que fue agradable y un baloncesto que deja como consecuencia esa gran entrada ante el conjunto magiar.

Y no se ha hecho algo extraordinario desde el club para impulsar esa entrada. Habrá presentación de las Escuelas de la Federación Malagueña, durante el descanso, que también disputará dos partidillos en los entre cuartos del choque, uno de ellos contra el equipo SuperBasket de la Academia 675, conjunto compuesto por niños con diversidad funcional cognitiva. Niños de la Fundación Olivares, entidad que lucha contra el cáncer infantil, harán un pasillo durante la presentación, donde podrán chocar y saludar a los jugadores malagueños, también esa parte emotiva. El público joven se va imponiendo en el Palacio, semilla creada en el último año y medio, de los efectos más positivos dentro del momento tan bello que vive el Unicaja y su alrededor.

Ibon Navarro y el efecto Carpena en los jugadores

En la previa del Unicaja-Falco, Ibon Navarro reflexionaba de cómo asimila el jugador descartado esa condición, trabajo de vestuario que no es sencillo, tampoco en el malagueño, tan especial. "Tenemos que aprender del fútbol, donde hay jugadores que ni se sientan en el banquillo. Les digo a los entrenadores del fútbol, ¿creéis que esos jugadores quieren que ganen o pierdan? No es lo mismo en este caso, pero no se lo toma bien ningún jugador. Algún viaje complicado fuera que dejes algún jugador aquí lo puede agradecer. Pero con al ambiente que hay ahora en el Carpena y la dinámica en la que está el equipo ahora a nadie le gusta quedarse fuera. Y no nos agrada tener que hacerlo Es una mecanismo habitual, en más de la mitad de los partidos el descarte ha venido por problemas físicos, por temas de cargas o alguna molestia y se ha gestionado solo. Vendrán momentos más complicados más adelante, cuando la competición se empine, con partidos más importantes, cuando la decisión de qué vamos a prescindir va a ser un problema. Con la llegada de Augusto podremos dar descanso a algunos de los cupos que acumulan más minutos. Una lección más que vamos a aprender. Es a lo que se encamina el baloncesto, rotar y se trata de que la temporada no se haga larga y en mayo todos todavía tengan hambre y ganas de baloncesto".