Ibon Navarro: "Estoy ocupado con la situación del equipo, pero no preocupado"

Unicaja se encuentra sumido en una racha de tres derrotas consecutivas y ya comienzan las prisas por romperla y conseguir volver a la senda de la victoria. La siguiente piedra en el camino es el Joventut de Badalona, que no va a poner las cosas nada fáciles. Ibon Navarro habló ante los medios en la previa del duelo.

El entrenador habló sobre cómo llega el equipo: "Semana de trabajo, con la gente metida, más entrenos, rotación normal y todo bien. Yankuba Sima ha llevado buen nivel en la semana y otros más cansados. Están trabajando bien y el equipo está animado. Y tener opciones de ganar ante un gran equipo".

El técnico dejó claro que tienen que volver al punto de preparación que estaban antes. "Creo que nosotros tenemos que acercarnos a nuestro nivel habitual. No podemos olvidar que los rivales trabajan y preparan los partidos. Nosotros también trataremos de hacerles daño. Nos tenemos que empezar a aproximar a esa versión nuestra que compite y corre", dijo.

Navarro dejó claro que los jugadores están entrenando bien y que no dejan de trabajar. "Creo que los jugadores están deseando jugar más. Sabemos que vamos con retraso en muchas cosas. Estas semanas sin partidos son muy importantes y muchas veces no se ven en el momento, sino un poco más adelante. Es lo que tenemos que hacer para que esta semana o la que viene llegue lo que queremos", comentó. Pese a esto, admitió que se ha trabajado de forma muy específica en el Joventut de Badalona: "Nos viene un equipo con varios buenos jugadores interiores. Decir que no hemos trabajado ni insistido en esa línea de trabajo, pues es mentir".

Ibon quiso quitarle hierro al asunto, pero, a su vez, darle importancia al estatus del conjunto: "Estoy ocupado con la situación del equipo, pero no preocupado. Me estoy ocupando de lo que tenemos que hacer, pero nos olvidamos de que los rivales también juegan. Se nos ha olvidado ser humildes. Hay que ser conscientes de que debemos ser humildes. Ahora somos un equipo que si le ganas es una victoria de prestigio de verdad. Bajo ese nivel de presión, hay equipos que rinden muy bien. La liga es muy larga y los jugadores juegan porque estamos en una competición muy competitiva". Pese a lo anterior, quiso dar una pequeña lección de humildad: "No se puede partir de donde salimos el año pasado, porque los jugadores son los mismos. Hemos confundido el 'sabemos que podemos ganar' con 'vamos a ganar'. Espero que el equipo haya reseteado a ese nivel".

El técnico cajista reconoció haber notado cambios en todos los aspectos: "Del Carpena, no puedo quejarme en absoluto y menos ahora. El día de Valencia le dije a mi ayudante que el Carpena estaba distinto, porque nadie cantó el himno. No sé por qué. La victoria más difícil de conseguir va a ser la primera. El equipo necesita salir de la situación que está ahora mismo y no hay mejor manera que con la afición".

Antes de terminar, Navarro puso la mano en el fuego por sus jugadores: "El equipo va a pelear mañana. Va a cometer errores, pero va a salir todo bien. No tengo muchas quejas del equipo en cuanto a actitud. Cuando rompamos la racha de tres derrotas consecutivas, tendremos mejor cara".

En última estancia, habló sobre la llegada de Tyson Pérez: "Prefiero hablar de los que están mejor que de los que están. Es un jugador con una energía y un físico espectacular. Además, es cupo y me parece un fichaje muy importante de cara a futuro. Creo que el club ha hecho muy buen trabajo".