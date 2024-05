Ibon Navarro: "Si la gente viene pensando que va al teatro, nos llevaremos un tortazo"

Cosquilleos en el entorno del Unicaja ante un play off apasionante, pero Ibon Navarro insiste en echarla al suelo. El entrenador vitoriano cumplía con uno de los patrocinadores del club y aprovechar para analizar una serie peligrosa, ante un BAXI Manresa pegajoso y peleón, además de ser un rival tremendamente trabajado. No hay que subestimarlo. "Al equipo lo veo con muchas ganas y la intención de hacerlo bien y llegar lejos, pero tenemos que ser cautos porque no podemos pensar que vamos a jugar la semifinal contra no sé quién, porque no hemos jugado los cuartos de final aún, y os aseguro que es posible que sea la eliminatoria más igualada", barruntaba el vasco, que adelantaba la ausencia de Kendrick Perry. "Quiero que entendáis que no, que esto no va a ser fácil. Esto es el play off de la Liga Endesa. Sí, esto es a tres partidos, que no hay que mirar más allá. No hay que estar pensando en lo que puede venir después. Hay que pensar en qué hay que hacer para ganar al BAXI Manresa. Si el ambiente es 'vamos al teatro a ver al Unicaja ganar al BAXI Manresa', nos vamos a llevar un tortazo. Vamos a jugar un play off como lo hicimos el año pasado ante Lenovo Tenerife, con esas ganas e ilusión, con ese apoyo desde la grada. Podemos cometer un error muy grande si pensamos más allá", añadía Ibon. Serie que arranca este jueves a las 20:30 horas en el Carpena.

"Hay que ver cómo llegan los equipos al play off. UCAM Murcia llega sin Birgander y Todorovic, y Tenerife sin Shermadini. Ellos llegan en un buen momento, con cero presión, con todos sus efectivos, pero querrán competir. Asumirlo de una manera natural. Si la gente viene mañana sentarse y no empujar porque da por hecho que tenemos que ganar, sí tenemos un problema. Si la gente entiende que es un play off, que tenemos el potencial para ganar a cualquier equipo, pero podemos perder dos partidos. Si la gente lo sabe, tenemos que confiar en lo que hemos hecho durante todo el año. Mañana me gustaría que el Carpena estuviese lleno y empuje, porque la gente a lo mejor lo necesita", reiteraba Ibon Navarro. Ya no se habla del liderato en Liga Regular. "Los chicos lo tienen que celebrar porque es algo histórico. Hace 15 años que siempre ha sido Madrid o Barça. Y esto, después de un montón de años, no ha vuelto a pasar. A celebrar la noche del domingo pero ya estábamos todos trabajando desde el lunes".

Lo que diferencia a Pedro Martínez del resto. "Los entrenadores complican mucho el baloncesto actualmente, y al final es algo muy sencillo. Hacer las cosas sencillas en un grado de excelencia, que debería ser lo más sencillo, es lo más complicado. Es lo que consigue Pedro", elogiaba al técnico del BAXI Manresa. Y esa corriente mediática de no incluir en las quinielas al Unicaja por el título, sí porque ha sido el líder, pero se insiste en el clásico de semifinales. "Por lo pronto, Madrid y Barça no van a jugar la final, solo uno, o ninguno. Es que lo entiendo. La Euroliga es una competición que masacra a los rivales para ser competitivos en ambas. Y ahora sin esa distracción pueden estar más enfocados, pero hay que ver ese desgaste mental de la Euroliga, si le afecta a uno u otro. Creo que hemos hecho un grandísimo trabajo durante la temporada. También, a pesar de lo que se diga, muy buen baloncesto, de primerísimo nivel, de otra forma no compites con Madrid y Barça. Ahora tenemos las opciones de jugar la semifinal. Ahora creo que tenemos opciones de jugar la semifinal si somos fieles a nosotros, si tenemos un punto de suerte, que la hemos tenido durante el año, y si estamos bien y con ganas. Y creo que el equipo está con ganas".

Y un ligero pronóstico del resto de series. "La ausencia de Gio Shermadini (Lenovo Tenerife) y de Birgander y Todorovic (UCAM Murcia) va a condicionar las series. Y vamos a ver el Gran Canaria, porque igual les dan un susto al Madrid si es que piensan en la ‘Final Four’ de la Euroliga. Nosotros hemos tenido problemas y nos hemos repuesto. No hubiéramos elegido el descarte de Perry, porque contra el Manresa sería clave que estuviera de ‘1’ y Tyson Carter de ‘2’”, la visión de Ibon Navarro en la tienda Boston, marca que viste al Unicaja, en el centro de la ciudad.