El Unicaja pierde a Kendrick Perry para el inicio del play off

El Unicaja empieza el play off ante BAXI Manresa con una noticia negativa: no jugará Kendrick Perry el primer punto de la serie. Así lo confirmaba Ibon Navarro en la previa. "Se dio un fuerte golpe en la rodilla ante Palencia. No ha podido entrenar, está con líquido y lo teníamos que cuidar. Si fuera un quinto partido del play off de la final, haríamos una barbaridad para que jugase. Pero no creo que sea muy inteligente. Vamos a ver si puede seguir evolucionando. Las últimas 48 horas han sido buenas, que nos hacen ser optimistas, pero no ha entrenado durante la semana. Y aunque estuviera bien, sería tirarnos una piedra contra nuestro tejado. El jugador que no esté al 100% no puede estar en el campo".

"Me gustaría que todo el mundo asumiera esto. Nosotros sabemos que ya estamos en play offs. Y digo lo del otro día: que el primer puesto es histórico, peor desgraciadamente, como dije, sirve para un mojón. Y ahora es cuando empieza lo que sí vale, espero que esto lo tengamos todos claro, el equipo seguro. Esto ha sido muy bonito, pero el teatro se ha acabado. El equipo se merece que la gente venga al Carpena a apoyarnos y ayudarnos. Tenemos problemas. Un jugador no va a poder jugar mañana. Hemos llegado hasta aquí con 13 jugadores, con rotaciones, algún jugador que ha tenido un problema, pero esto vuelve a ser así. Los errores se pagan ahora y necesitamos que el equipo esté al 200%, y que la gente que viene al Carpena mañana, que espero que lo llene, esté a tope con nosotros".

"Si vemos un poco los partidos anteriores con Manresa, fue muy importante porque nos mantuvo en los instantes finales de segundo cuarto. En Málaga hizo una buena primera parte, pero Tyson jugó muchos minutos de uno. Lo hizo bien. Pero viendo los planteamientos defensivos de Manresa, no quiero decir que les favorece, un equipo se resiente, pero si nos dejaban correr el tener a Perry pues nos facilita las cosas. Buscaremos cómo explotar esa vía de que vaya a jugar de '1'