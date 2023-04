Ibon Navarro pone el foco en la pista ante el Unicaja-UCAM Murcia

Ibon Navarro habló en la sala de prensa del Carpena después del último entrenamiento serio previo al partido ante el UCAM Murcia en el que se abren los cuartos de final de la Basketball Champions League. Un duelo que se ha calentado en la capital pimentonera desde que se conoció el sorteo. El técnico vitoriano quiere centrarse en el baloncesto e intentar ganar la eliminatoria por ahí.

"Se respira el ambiente de partidos importantes, de cara o cruz. Es el ambiente que hay en el equipo. Hay que conocer las virtudes del rival, saber en qué somos mejores, en qué son mejores ellos, corregir debilidades y buscar las suyas", refería Navarro, que recordaba que hay una eliminatoria "con el ambiente de unos cuartos de final de la BCL. Veo al equipo bien, consciente de la importancia del cruce. El primer partido es muy importante, te permite controlar el ritmo y hacer valer el factor cancha. Si perdemos, pues nadie ha ganado en Murcia en un partido de la BCL en cinco años y habría que ganar allí. Más que pensar en las consecuencias, hay que centrarse en estar en el partido, seguir el plan y ya habrá tiempo para lo demás".

"Will Thomas está bien, salió mareado por el golpe, pero ha entrenado con normalidad. Djedovic respondió bien a estas dos rotaciones que tuvo. Se ha recuperado bien, sin molestias, sin estar 100% se ha ido incorporando y nos puede ayudar en un partido de esta tensión, sobre todo a nivel defensivo. Es un jugador importante y lo iremos metiendo poco a poco", reseñaba Ibon sobre cómo está el equipo desde el punto de vista físico. Contar con 12 jugadores es un plus.

"No va a ser light la eliminatoria, ha empezado así, hay que saber lo que nos estamos jugando, pasar a una Final Four, es normal que haya tensión", decía Ibon Navarro cuando se le cuestionaba por el ambiente generado desde Murcia: "Hay cosas que se malentienden y otras que se quiere malentender. Lo importante es la cancha, van a ser dos o tres partidos muy duros. Los dos equipos somos agresivos, usamos cuerpo y manos. Hay que estar 100%, habrá muchos contactos. El nivel de arbitraje de la BCL permite jugar más que en la ACB. Hay que estar preparados, lo que haya fuera de la cancha es lo normal entre dos equipos. Jugar en la misma liga inhibe esa ventaja de campo, como he dicho desde el principio. El UCAM es capaz de venir aquí, hacer un grandísimo partido. No es sólo Trice y McFadden, no sólo ellos. Anderson está excelente en las últimas semanas, Jelinek está metiendo, Diop abriendo el campo... Tiene ya jugadores metidos, va a ser una eliminatoria muy difícil, con muchos jugadores sumando y aportando".

Acerca de las declaraciones de Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia, que provocaron un incendio, Ibon Navarro, que trabajó con él en su etapa en Murcia decía que "a Alejandro le respeto mucho, le tengo aprecio y cariño. No hace las cosas porque sí, no sé si en un momento dado las declaraciones las hace buscando algo o es un calentón. Es una persona muy inteligente, lo habrá hecho por algo. Vamos a jugar tres partidos, si dejamos entrar cosas de fuera de la cancha cometeremos un error. Debemos igualar su energía y ser parecidos, lo que venga de fuera tenemos que evitarlo", apuntaba Ibon.

"Sabemos que el rebote es una de las vías para competir a alto nivel. Si hemos sido buenos ahí hemos competido e incluso ganado a equipos mejores que nosotros. El UCAM es realmente bueno ahí, hay que controlarlo. Si lo hacemos evitaremos problemas y podremos jugar a campo abierto, que es nuestra idea", señala el técnico cajista como una de las claves de la eliminatoria, al tiempo que valoraba la mejoría del equipo: "No podemos lanzar las campanas al vuelo. Volver a tener 12 jugadores para entrenar, no lo hemos tenido desde la Copa, es importante. Por ahí pasan muchas de las opciones que tenemos de mejorar y recuperar nuestro mejor nivel. Un partido como el del sábado en la primera vuelta lo hubiéramos roto antes. Queramos sacar el pase desde más lejos, más rápido, pero estamos aún desordenados, dando el balón en carrera a jugadores que son mejores finalizadores que conductores. Hay que recuperar poco a poco esa idea de jugar rápido, pero tener criterio, disciplina y orden".