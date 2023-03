El UCAM Murcia pone bajo sospecha al Unicaja y a la BCL

Ya se podía intuir por las palabras de Sito Alonso en la víspera de la visita a Granada al referirse a la eliminatoria ante el Unicaja en la BCL que el UCAM Murcia iba a llevar el otro baloncesto y el partido fuera de la pista hasta los límites. Equipo agresivo en el parqué, a veces pendenciero y catalogado por los rivales como violento, el director general, Alejandro Gómez, lanzó en una rueda de prensa un ataque directo a la integridad de la competición, a la Basketball Champions League y al Unicaja. Palabras gruesas de la cabeza visible del club pimentonero.

"Me parece una eliminatoria que, desde el sorteo, antes de él, tenía la sensación de que nos iba a tocar el Unicaja. Desde que vi el cuarto en Atenas, si la Champions se caracteriza por algo es ser caseros. Si ves el último cuarto del Málaga en AEK... Son entendibles algunas cosas. Creo que un patrocinador importante de la Champions es Andalucía, es importante que la Champions ha negociado con Málaga, si se clasifica, que pongan el dinero del canon, que es una cantidad muy, muy importante, para hacer la Final Four allí. No estamos jugando en igualdad de condiciones en la competición", comenzaba su diatriba el directo general de la institución católica.

"Sabiendo tu etiqueta dentro de la competición, que todo el mundo te mira como alguien inferior, como alguien que no interesa, como un sitio Murcia donde, para la Champions, cuando ven que vienen aquí y no tenemos ni videomarcador, que tenemos un campo que tal... Cuando a una competición le interesa tanto que un equipo se clasifique y encima es tan superior...", proseguía su ataque Gómez, que tiraba de las palabras de su entrenador para criticar a Ibon: "Pues el que es inferior, que somos nosotros, y juega contra el favorito sólo tiene una opción, motivarse más. Ahora vamos a intentar salir lo más motivados posibles contra esa adversidad que acabo de contar. Son muchas cosas las que tenemos en contra. ¿Por qué la Champions el año pasado no aceptó seis equipos? [Referido a un mismo país] ¿Por qué tiene interés en que jueguen estos equipos? ¿Tiene mucho interés el presidente de la FEB llamando a la Champions para que juegue Málaga? ¿Qué diferencia hay entre Málaga y Murcia? ¿Me la podéis explicar? Yo me considero igual. Todas estas cosas afectan a la eliminatoria.

Acerca de los problemas que entrañan jugar competición europea, Gómez decía que "hemos intentado que jugar competición europea no nos afectara pero pasa factura. Si no jugáramos la BCL tendríamos cinco victorias más en la liga doméstica. A lo mejor lo que tenemos que hacer es llegar a la próxima temporada y en verano decir que no. Pero somos echados para adelante, valientes, en la universidad también lo son y nos lanzamos a esto. Sito Alonso es el mejor entrenador que podemos tener en el UCAM Murcia", cerraba.