Ibon Navarro: "El plan es ser más nosotros mismos que nunca"

Ibon Navarro abrió el fuego de comparecencias en la previa de la Copa del Rey, en la sala de prensa habitual pero ya decorada con motivos de la competición y no del club. El técnico vitoriano mostró tranquilidad y paz, dentro del fuego competitivo que hay dentro de cada entrenador y jugador. Pero es la calma que precede a la tormenta.

"Esperamos que Yankuba esté bien y se haya recuperado del golpe del pecho que le ha dado molestias durante estas semanas. El resto están todos bien, tendremos que hacer un descarte desde el punto de vista deportivo, de plan de partido, si no hay ningún contratiempo de aquí al viernes", decía Ibon sobre el estado físico de la plantilla y lo que será un descarte doloroso entre los 13 jugadores disponibles.

Las encuestas nombran al Unicaja como uno de los favoritos del torneo, una etiqueta de la que los entrenadores suelen abjurar. "Lo del término de favorito no sirve para nada, somo el mejor ejemplo. Estamos ocho equipos, el que tenga tres buenos partidos se lo puede llevar el trofeo. Si llevas cinco meses buenos y haces un mal partido te vas a tu casa. Lo de favorito es más para vosotros, para que ensalcéis más una victoria o traumaticéis más una derrota, pero no tiene nada que ver la competición. Si quieres que diga que somos favoritos por ir segundos en la ACB, lo digo, pero no tiene nada que ver una competición con otra", incidía Ibon, que admitía que la experiencia de la BCL el año pasado resulta valiosa: "Sí, yo creo que sí. No hablamos mucho, ni lo hemos mencionado, pero sí lo hablamos en su día, que podía ser una lección para el futuro. Cada uno está aplicando esa lección a su manera. Veo al equipo bien, pero faltan tres días, a ver cómo estamos. Creo que el equipo está bien a priori, con muchas ganas de jugar, muy ilusionados, no creo que tengan esa sensación de la Final Four. Igual es una sensación mía más que la realidad, pero es lo que veo".

A vueltas con el cacareado plan que nació un año atrás en Badalona, Ibon resaltaba que "vamos a intentar hacer nuestro mejor partido contra el Tenerife, ser nosotros mismos y disfrutar en el campo, pasárnoslo bien. El plan es intentar ser más nosotros que nunca, a ver si lo conseguimos, pero eso no nos asegura ganar...", antes de recordar que "no jugamos en casa, Málaga es la sede, pero no se parecerá a nuestro pabellón, va a haber alta presencia de nuestra afición, seguramente sea más reconocible que en la BCL, pero la Copa es diferente, sea donde sea. Va a haber muchas cosas familiares, pero no estamos en nuestra casa".

Por último, Ibon hacía una reflexión cuando se le cuestionaba si le daba vértigo si miraba atrás respecto a cuando llegó hace dos años. "El día a día no te deja tiempo para pensar, ni en el pasado ni el futuro, sólo el entrenamiento de ahora, en intentar transmitir lo que queremos transmitir de la manera adecuada y que lo hagamos y mañana igual. No pienso demasiado en el ayer y el mañana, tenemos que ir a día a día. Sobre lo que se ha generado desde que llegué, no sólo por mí si no por muchos cambios que ha habido en el club, ha despertado mucha ilusión. Que vosotros digáis que somos favoritos antes de la Copa... Si me lo dices hace dos años hubiera dicho que estás loco. Es el trabajo de mucha gente. Si esto es así es porque estamos trabajando bien muchas personas distintas. El cartelito de favorito no se le regala a nadie, hay que hacer muchas cosas bien para que la gente piense que puedes ganar, aunque la experiencia dice que de nada vale. Si lo pensara igual sí me daría algo de vértigo, pero la verdad es que no lo hago".